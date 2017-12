Fabio Coentrao și Danny nu vor juca la EURO 2016

La turneul final al Campionatului European de fotbal din vară, selecționerul naționalei Portugaliei, Fernando Santos, nu se va putea baza pe doi jucători importanți. Este vorba despre fundașul stânga Fabio Coentrao și despre mijlocașul ofensiv Danny, care nu vor face parte din lotul Portugaliei pentru EURO 2016 din cauza unor accidentări suferite recent. La turneul final, Portugalia este în grupă cu Austria, Ungaria și Islanda.

Danny, care a evoluat în șapte dintre cele opt meciuri disputate de Portugalia în preliminarii, va fi supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept după o gravă accidentare suferită în prima repriză a partidei pe care Zenit Sankt Petersburg a câștigat-o cu scorul de 5-2 pe teren propriu contra celor de la Spartak Moscova, în etapa de campionat din 16 aprilie. Clubul rus a anunțat că mijlocașul său, în vârstă de 32 de ani, a suferit o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept, astfel că va fi nevoit să lipsească de pe teren între șapte și nouă luni! Daniel Miguel Alves Gomes joacă la Zenit din anul 2008, după ce anterior a evoluat pentru Maritimo Funchal, Sporting Lisabona și Dinamo Moscova. Are 38 de partide la națională și patru goluri înscrise.

Vestea indisponibilității lui Danny a venit la doar trei zile după ce Portugalia a aflat că nu se va putea baza la EURO 2016 nici pe fundașul lateral stânga Fabio Coentrao, a cărui accidentare la mușchiul coapsei drepte necesită o intervenţie chirurgicală. Jucătorul aflat la AS Monaco sub formă de împrumut de la Real Madrid va lipsi de pe gazon între trei și șase luni, astfel că ratează a doua sa participare la Campionatul European, după EURO 2012. Fabio Coentrao a mai ratat și o mare parte din meciurile jucate de Portugalia la Campionatul Mondial din 2014, după o accidentare în chiar prima partidă a turneului final din Brazilia. Fábio Alexandre da Silva Coentrão are 28 de ani și a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Rio Ave, Benfica Lisabona, Nacional de Madeira și Zaragoza. Are 51 de selecții la națională și cinci goluri marcate.

Citește și:

Marchisio va rata Campionatul European din Franța

Benzema renunță la EURO 2016