Fabrica de diplome lucrează pe bandă rulantă. An de an, sînt prelucraţi diverşi prostovani şi gogomani de bani gata. Pe piaţa prostimii infatuate, este cerere mare de diplome cu ştaif. Comenzile au depăşit capacitatea de producţie. Tot mai multe nulităţi aspiră la studii superioare pe de-a moaca. Programa de învăţămînt a fost elaborată de o gîscă. Disciplina predominantă - mecanica mersului prin apă. Posesorii unor astfel de diplome au trecut prin şcoală precum gîsca prin apă. E drept, unii învaţă de le merg fulgii, dar nu au nicio legătură cu gîsca. Pentru amatorii de diplome prefabricate, gîsca este un adevărat simbol. E cîte un cap sec care se visează savant de renume mondial. Într-un fel, îl înţeleg. Unii, e drept, oarecum mai breji, au avut succesuri în Parlamentul Europei. Ca eşantion economic, face parte din industria fără fum. Este, cu siguranţă, singura unitate productivă care nu a fost afectată de criză. Şi nici măcar de lipsa de materie cenuşie… Dimpotrivă, criza de materie cenuşie favorizează prosperitate fabricii de diplome. Aici, predominant este duhul blîndeţii. Cum altfel să te porţi cu mediocrii? Fabrica de diplome valorifică mediocritatea pe scară largă. În lipsa unor minţi sclipitoare, se preocupă de modelarea cîrnăţarilor. Pentru ei, totul se măsoară cantitativ. De regulă, preferă diplomele în maţe de porc. Cîrnăţarul se bate cu pumnul în piept că are un şirag de diplome. În cazul cîrnăţarului, diplomele de toate felurile au devenit specialitatea casei. Pentru mediocrul incurabil, care vrea să ajungă intelectual peste noapte, contează enorm numărul de diplome achiziţionate într-un timp cît mai scurt. Am spus bine “achiziţionate”. Dumnealor achiziţionează diplome la kilogram. Prostia este elementul de bază care individualizează activitatea fabricii de diplome. De regulă, în urma prostiei, după prelucrarea ei primitivă, rămîne doar nisip. Prin prelucrare primitivă se înţelege să-l dai pe prost cu capul de toţi pereţii. Fabrica de diplome satisface cerinţele tuturor odraslelor cu părinţi pricopsiţi. Pe ăştia nu-i interesează cartea în sine, ci numărul de diplome reciclate. Sînt indivizi care îşi comandă diplome la două-trei fabrici în acelaşi timp. Dacă îi întrebi de profilul facultăţii, habar nu au pe ce lume trăiesc! Sînt prostovani care nu au intrat nici măcar de curiozitate într-o sală de cursuri. Nu contează, au diplome grupa mare. Ce fac cu ele? Le ţin pe post de patalama la mînă. Nu contează că beneficiarii fabricilor de diplome sînt proşti de bubuie! Teoria ca teoria, dar practica îi omoară. Nici cu teoria nu stau bine. Indiferent de ce îi întrebi, au un singur răspuns pertinent: îngî, îngî, îngî. La unison cu denumirea fabricii. Reprezentanţii mediocrilor adoră gîsca, la care revin întotdeauna cu drag. În urma lor, dincolo de chestiunile strict sentimentale, care îi leagă de prostie, rămîn doar fulgii…