Fabrică de dosare în ograda lui Kovesi? „Probe și denunțuri la comandă“

Că o ținem dintr-o criză în alta nu mai e de mult un lucru surprinzător. Și nici dezvăluirile care apar în cele mai tensionate momente nu mai miră pe nimeni. Însă înregistrările prezentate duminică seara, la postul de televiziune Antena 3, care scot la iveală practici extrem de periculoase ale unor procurori DNA, zguduie din temelii Justiția românească. Atât de mare este impactul și atât de întortocheate sunt implicațiile acestor dezvăluiri, încât ar putea ruina DNA și sistemul juridic românesc. Luju.ro notează că „practicile necurate“ se numără printre abilitățile procurorilor care lucrează chiar la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiești, unde au fost acuze că s-au fabricat dosare la comandă. Printre dosarele făcute la apelul bocancilor cu interese mari se numără cele împotriva fostului premier PSD Victor Ponta și a fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, care au fost realizare prin șantajarea, în 2015, a deputatului PSD Vlad Cosma, care a fost constrâns să facă un denunț și să plăsmuiască probe împotriva colegilor săi. Culmea, acuzațiile grae au venit chiar din partea celui șantajat, fostul deputat Vlad Cosma, al cărui tată (Mircea Cosma, ex-președintele Consiliului Județean Prahova) fusese reținut de DNA. Mai mult, el și sora sa, notarul Andreea Cosma (actual deputat PSD), aveau dosare penale fabricate la DNA Ploiești de procurorul Mircea Negulescu, și traiau într-o stare de permanentă teroare, notează luju.ro. „În inregistrarea de 35 de minute, deputatul Vlad Cosma povestește că în 2015 a fost șantajat în sediul DNA Ploiești, sub amenințarea arestării lui și a familiei sale (tatal și sora) să plasmuiască un denunț și o serie de probe pe care să le trimită la sediul DNA, prin fax și prin poștă. În acest sens, deputatul Cosma dovedește cu înregistrări pe care le-a realizat personal, fotografii și alte documente, cum a fost constrâns de procurorii DNA Mircea Negulescu, zis „Zdreanță”, și șeful acestuia, Lucian Onea, să trimită o anonimă din Republica Moldova, însoțită de documente plăsmuite, care să fie folosite într-un dosar penal în care s-a încercat arestarea fostului premier Victor Ponta și a deputatului Sebastian Ghiță. Există dovada indubitabilă că actele plăsmuite - în scopul fabricării unor acuzații de corupere a alegătorilor din Republica Moldova să îi dea voturile lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din 2014 - au fost folosite în cauza penală...Cel mai grav, fostul deputat Vlad Cosma prezintă în expunerea sa de 35 de minute, înregistrări audio revoltătoare ale discuțiilor sale purtate cu procurorii Mircea Negulescu și Lucian Onea. Primul dintre ei, Mircea Negulescu vorbește clar de un plan de fabricare de probe și afirmă în mai multe rânduri că vrea să-l “paradească” pe Ghiță, că vrea să îi ia toți banii, vorbind clar că are acceptul atât a șefului lui direct Lucian Onea cât și a „Doamnei K“ de la București, după ce, cu o zi înainte a precizat că vrea să-i prezinte „schema“ lui Kovesi. În altă ordine de idei, autorul dezvăluirilor prezintă înregistrari cu procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, în care, după ce a plăsmuit la cerere niște tabele, i s-a cerut să le rectifice după ce s-au constatat “erori” în ele, în sensul că tabelele cu votanți născocite au fost fotografiate cu un aparat foto care purta o dată anterioară alegerilor din 2014, respectiv 2012, și trebuiau refăcute prin eliminarea datei care arunca în aer „acuzarea”. În schimbul denunțului la comandă, Vlad Cosma arată prin înregistrări că a obținut bunavoință lui Lucian Onea de a-l lăsa pe tatăl sau Mircea Cosma să părăsească țara“, se arată într-un articolul de pe luju.ro.

CUM SE APĂRĂ CEI ACUZAȚI

În replică, conducerea secției DNA Ploiești a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre dezvăluirile făcute, la Antena 3, despre şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea şi fostul procuror, Mircea Negulescu. „În toate cauzele pe care le instrumentăm la nivelul DNA Ploieşti am respectat întotdeauna legea şi o să o respectăm în continuare. Nu au existat niciodată metode ilegale de investigare şi nici înţelegeri ilicite sau neloiale cu inculpaţii. Niciodată nu au fost falsificate probe în dosare. Sunt susţineri pe care le fac inculpaţii în dosarele în care sunt cercetaţi“, a spus Lucian Onea. Acesta a arătat că nu am falsificat nicio probă. Mai mult el spune că DNA fost avertizată de persoane din anturajul familiei Cosma că vor urma atacuri în presă. „La DNA Ploieşti procurorii sunt independenţi. Nimeni, nici doamna Koveşi, nu intervine în activitatea lor. Niciodată nu m-am întâlnit cu Vlad Cosma în afara instituţiei şi nu am vorbit cu el pe telefon”, a mai declarat Lucian Onea. Intersant e că șeful DNA PLOIEŞTI, LUCIAN ONEA, NU INFIRMĂ AUTENTICITATEA ÎNREGISTRĂRILOR CARE ÎL INCRIMINEAZĂ ŞI NU EXCLUDE POSIBILITATEA CA VOCEA SĂ FIE CHIAR A LUI.

TOATE DRUMURILE DUC LA KOVESI

Dezvăluirile facute de către deputatul Vlad Cosma sunt doar o parte a asibergului de care s-a lovit DNA și care o are drept țintă pe șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi. Tot duminică, fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a dezvăluit, tot la Antena 3, că şefa DNA Laura Codruţa Kovesi a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier. Motivația lui Kovesi era că acesta intenționa să o numească ministru al Justiţiei pe Dana Gîrbovan, şefa UNJR, ceea ce nu ar fi bine pentru DNA. „Trebuia desemnat premierul României şi era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu dosarul. Explicaţia a fost de genul că dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a afirmat procurorul Mihaiela Iorga, care nu făcut public numele ministrului. Iorga a relatat că i-a explicat şefei DNA că nu sunt suficiente probe la acel moment, iar continuarea cercetării ar fi implicat o cerere către Parlament. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a cărui ascensiune se dorea a fi blocată este Eugen Teodorovici. În replică, șefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a negat că ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma să ajungă premier, aşa cum a susţinut "inculpata" Mihaiela Moraru Iorga, adăugând că nu a făcut presiuni sau acte de imixtiune în activitatea vreunui procuror, iar în ceea ce priveşte presiunile pe care Iorga susţine că le-ar fi făcut asupra ei, Kovesi a declarat că nu comentează afirmaţiile nereale ale inculpaţilor.

SE STRÂNGE LAȚUL ÎN JURUL GÂTULUI LUI KOVESI

După dezvălurile de la Antena 3, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, în exclusivitate la Antena 3, că nu va sesiza Inspecția Judiciară în cazul dezvăluirilor despre Laura Codruța Kovesi. „Așteptări din partea mea sunt sigur că sunt. Presiuni asupra mea în acest sens vă asigur că nu sunt. Nu voi sesiza Inspecția Judiciară. Consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea Inspecției Judiciare pentru că dacă aș sesiza ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să așteptăm rezultatele verificării Inspecției Judiciare. Sigur că, în acest timp, au ieșit multe la iveală. Dacă lucrurile așa stau, este foarte bine ca românii să cunoască adevărata față a modului în care uneori se face activitatea de urmărire penală, ca romanii să vadă modul în care se respectă sau nu ceea ce Constituția spune la prezumția de nevinovăție. Am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit și îl pot prezenta oricând, există și varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport-sinteză privind activitatea Ministerului Public, DIICOT, DNA. Voi reveni în țară și voi vedea care este varianta cea mai recomandată - și completă, dar și rapidă. Voi prezenta și voi concluziona", a spus Tudorel Toader. Cât despre revocarea lui Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, Tudor Toader a declarat: „Raportul va conţine o măsură“.