“Fabrica de hituri“ Marius Moga, în fruntea Romanian Top 100

Marius Moga este şi anul acesta compozitorul român cu cele mai multe hituri pe... metru patrat. În această săptămînă, Moga are nu mai puţin de trei piese în primele cinci locuri din Romanian Top 100. Este vorba de melodia trupei "Morandi", "Fallin' Asleep", situată pe locul al treilea, "Oficial îmi merge bine" ("Simplu"), pe locul al patrulea şi piesa "Love Will Come", interpretată de Luminiţa Anghel, aflată pe un binemeritat loc cinci.

Dar hiturile semnate Marius Moga nu se opresc aici. Inegalabilul compozitor pregăteşte şi alte piese care vor ajunge, cu siguranţă, pe primele poziţii ale topurilor muzicale. În curînd vom putea asculta noul single "Morandi", intitulat "A La Lujeba", piesă inclusă pe albumul "Mindfiels", apărut la sfîrşitul lunii martie. Şi ultimul album al Corinei se bucură de două piese semnate Marius Moga, iar Alex, cel care a cîntat cu Anda Adam piesa "Selecta", va lansa un album solo... made by Marius Moga.