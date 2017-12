Fabrica de medici pentru străinătate pune lacătul pe uşă?

Exodul medicilor a atins, în România, cote alarmante. Am „şocat” o Europă întreagă atunci când s-a aflat că ţara noastră are spitale care îşi desfăşoară activitatea fără niciun medic specialist, potrivit Colegiului Medicilor din România (CMR). Semnalele de SOS ale reprezentanţilor Colegiului Medicilor ar fi trebuit să pună serios pe gânduri pe oricine, iar forurile direct implicate să ia, de urgenţă, măsurile care se impun pentru a stopa fenomenul îngrijorător. N-a fost, însă, aşa. Medicii au continuat şi continuă să părăsească ţara în condiţiile în care munca le este răsplătită cu salarii de nimic. Un medic rezident în România abia dacă primeşte, după o lună de muncă, 200 de euro. Tinerii recunosc că fără susţinerea familiei nu ar fi reuşit să se descurce. „Medicina presupune studiu permanent. Trebuie să mergem la simpozioane, congrese; avem nevoie de cărţi. Un tratat poate ajunge chiar şi la 5-600 de euro. Cărţile de medicină sunt foarte scumpe, dar asta se ştie deja”, a spus o tânără absolventă a Facultăţii de Medicină a Universităţii „Ovidius” Constanţa, acum rezident. Este la început de drum, iar cu cele nouă milioane de lei pe lună, atât cât câştigă, nu poate face mai nimic. „Am comandat trei cărţi pentru că am neapărată nevoie de ele. Nu mai rămân cu nimic din salariu”, mai spune ea. A avut ocazia să părăsească ţara încă din anul 5 de facultate, dar n-a vrut. Este poate printre puţinii medici tineri care trăiesc cu speranţa că şi în România statutul de medic va fi recunoscut, munca îi va fi răsplătită pe măsură, va fi apreciată. Recunoaşte, însă, că dacă nu ar fi fost sprijinită de familie, de prieten, nu ar fi avut nicio şansă. Cei dezamăgiţi, dar şi fără posibilităţi, au plecat. Şi numărul lor este foarte mare, golind spitalele din multe localităţi ale ţării. Deficitul de personal este îngrijorător. Sunt scoase posturi la concurs cu lunile, degeaba. Mulţi tineri medicinişti constănţeni au ales să bată palma cu unităţi sanitare din Germania. Încă din anii 4-5 au început pregătirea pentru limba germană, iar în anul 6 au reuşit, cu bine, să treacă de interviuri. Nemţii vor să-i pregătească de la bun început, le oferă salarii mulţumitoare, cazare, dar şi multă atenţie şi respect. „Mă bucur nespus că am ales să plec. Lucrez într-un spital din Germania, am toate condiţiile. Salariul este bun, pot chiar să-mi şi strâng ceva. Colegii nemţi ne respectă, pacienţii ne respectă”, spune un tânăr medicinist. Cei care rămân, totuşi, în ţară, au regrete, sunt indignaţi că trebuie să „înghită” nepăsarea autorităţilor centrale, dar şi imaginea negativă şi agresivă din media. Chiar şi medicii specialişti, primari, care au o vechime, deci şi lefuri ceva mai mari, rotunjite şi de atenţii, se plâng că, nu de puţine ori, au ajuns să practice medicina defensivă, dat fiind faptul că orice greşeală, chiar şi justificată în medicină, este taxată public. Ei spun că nimeni nu ţine cont de lipsurile majore din Sănătate, că un medic trebuie să apeleze la fel şi fel de artificii pentru a duce la bun sfârşit un tratament, o intervenţie.

Statul a pierdut, în ultimii ani, peste 226 de milioane de euro prin plecarea din ţară a aprox. 20.000 de medici, mulţi dintre migranţi având specializări deficitare în România, ceea ce a generat noi cheltuieli, pentru formarea altor echipe, a explicat, nu de mult, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae. El a precizat că pentru formarea unui medic, timp de şase ani, statul cheltuieşte aprox. 30.000 de lei, iar pentru specializarea acestuia, încă 21.000 de lei, adică aprox. 51.000 de lei în total. Rezidenţii aleg să plece din ţară nu doar din cauza veniturilor insuficiente, ci şi a modului în care sunt trataţi.

DIN 2007 ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT, APROX.14.000 DE MEDICI AU ALES SĂ PROFESEZE ÎN ALTĂ ŢARĂ. NUMAI ANUL TRECUT AU PLECAT DIN ROMÂNIA MAI MULT DE 2.400 DE SPECIALIŞTI.

„Am cerut dublarea veniturilor pentru rezidenţi. Este adevărat că, în 2013, bugetul Sănătăţii a crescut, dar banii s-au dus spre companiile de medicamente”, a mai spus profesorul, la Adunarea Naţională a CMR cu tema „Relaţia medic-pacient în România”. Tot atunci, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că nu are posibilitatea de a creşte salariile rezidenţilor în 2013, însă, prin reorganizarea sau restructurarea sistemului, banii rămaşi ar putea fi folosiţi în acest scop. „Eu am triplat veniturile rezidenţilor, iar guvernarea PDL le-a tăiat 25%. USL a repus cei 25%”, a precizat Nicolăescu.

PLĂŢI DUPĂ PERFORMANŢĂ Salariile medicilor ar putea, totuşi, să crească, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, având în plan, până în iunie, un proiect de lege privind salarizarea în sistemul sanitar prin care medicii să fie scoşi din categoria bugetarilor şi plătiţi după performanţă. „Putem să gândim un alt sistem de plată a medicilor, să schimbăm salarizarea, să nu-i mai lăsăm pe medici şi asistenţi să fie bugetari, să nu mai fie în grila de salarizare bugetară. Eu nu cred că locul lor este acolo. Să facem un sistem prin care competenţa şi profesionalismul medicilor să fie citeriile fundamentale prin care ei să fie plătiţi. Avem deja un draft la acest proiect de lege, pe care îl vom transmite spre consultare Colegiului Medicilor”, a declarat ministrul Sănătăţii.

LIPSĂ DE RESPECT

La rândul său, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a recunoscut că atât timp cât medicii sunt undeva la sfârşitul grilei de salarizare, este dovada că “de la început s-a pornit cu lipsă de respect faţă de această categorie”. “În grila de salarizare a legii unitare, medicii şi asistenţii erau în ultima treime din această grilă. Am spus că voi face toate eforturile ca această grilă să fie modificată. Lucrez la acest aspect, dar nu pot să dau un orizont de timp, pentru că, ştiţi, este vorba totdeauna de buget. De la început s-a pornit pe lipsa de respect, dacă pui un medic în ultima treime de salarii într-o grilă înseamnă că acea categorie nu se bucură de respectul societăţii. Este unul din lucrurile cele mai importante”, a spus Câmpeanu.