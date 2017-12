Face radioterapie fără să aibă cancer!

De mai bine de doi ani, un tânăr de doar 30 de ani, Adrian Ciobotaru, din Murfatlar, județul Constanța, se luptă să învingă o suferință în fața căreia medicii au capitulat. Totul a început în februarie 2012. Era la un curs de pregătire în țară, el fiind cadru militar. A constatat, la un moment dat, că ”un ochi era mai ieșit din orbită”. N-a băgat de seamă inițial, însă începuse să-l deranjeze. ”Vedeam puțin dublu cu ochiul respectiv, așa că m-am dus la oftalmolog. De atunci am început investigațiile”, și-a adus aminte Adrian. Deși inițial părea o problemă minoră, aproape de neluat în seamă, mai târziu medicii i-au spus că, de fapt, situația este foarte gravă și să trebuie neapărat să se opereze. Adrian avea o tumoră care îi amenința vederea. ”Am ascultat sfatul lor, așa că m-am dus să mă operez, în februarie 2012. Am fost la Spitalul ORL din București. Am crezut că, după operație, lucrurile vor intra pe un făgaș normal”, a spus bărbatul. Din păcate, n-a fost așa. Era doar începutul unui drum plin de suferință și fără speranță de bine. La doar câteva luni distanță, în noiembrie 2012, formațiunea tumorală a recidivat, așa că a urmat o nouă intervenție chirurgicală. ”La niciuna din probele histopatologice nu a reieșit că tumora ar fi una malignă, adică de natură canceroasă. Așa mi-au spus medicii”, a spus bărbatul. Și totuși, medicii nu-și explicau de ce recidiva cu o asemenea viteză. În martie 2013, a urmat o nouă operație, iar în acest an, tot în martie, o alta. Patru operații, aceeași situație. Toți medicii care l-au văzut pe Adrian s-au văzut neputincioși în fața suferinței sale. Unii au spus chiar că așa ceva nu au mai văzut. Adrian a fost inclusiv la o clinică din Viena, însă nici acolo doctorii n-au știut cu certitudine ce să-i spună. ”Este o tumoră de cauză necunoscută, asta am tot auzit. Nimic clar, nimic care să oprească recidiva. Am luat și medicamente, dar nimic”, a spus bărbatul. Aproape că lupta l-a doborât, dar băiețelul său de patru ani este cel care-i dă putere. ”Poate, dacă nu era el, renunțam”, mărturisește Adrian. Pentru cei doi ani de chin, bărbatul spune că a cheltuit foarte mulți bani, fiind nevoit să se împrumute la bănci. Doar așa a putut să meargă de la un spital la altul, inclusiv în străinătate. ”M-a ajutat foarte mult, când am plecat la Viena, formularul E112. E adevărat că a fost alergătură mare, dar fără el...”, a spus bărbatul. În prezent Adrian se află internat la un spital privat din București, singurul care s-ar părea că poate interveni în afecțiunea sa. Chiar dacă nu are cancer (niciun rezultat al analizelor nu arată asta), el este supus unor ședințe de radioterapie. ”Poate pare paradoxal că fac radioterapie, tumora mea nefiind malignă, dar medicii de aici mi-au spus să încerc și asta. Încerc totul. Poate de data asta reușesc”, a spus bărbatul. Ședințele de radioterapie îl costă 12.000 lei, iar în ultimii doi ani a cheltuit aproape 10.000 de euro, a spus soția sa, cea care i-a fost alături.

Toți cei care doresc să-l ajute pe Adrian pot face donații în contul Raiffeisen Bank, RO 45 RZBR 00000 6001 035 7922. Totodată, dacă sunt medici care ar putea să intervină în cazul lui Adrian, pot lua legătura cu redacția ziarului nostru, la adresa de e-mail office@telegrafonline.ro.