Facebook a atras 3,85 miliarde de dolari

Reţeaua de socializare Facebook şi acţionarii companiei au atras 3,85 miliarde de dolari prin primul plasament de acţiuni de la listarea reţelei de socializare, în luna mai a anului trecut. Facebook a vândut 70 milioane de acţiuni la un preţ de 55,05 dolari pe unitate, potrivit unui comunicat al companiei. Aproximativ 27 milioane de acţiuni au fost scoase pe piaţă de companie, iar Mark Zuckerberg, fondator şi CEO al Facebook, a vândut 41,35 milioane de titluri, pentru 2,27 miliarde de dolari. Mark Zuckerberg va utiliza cea mai mare parte a fondurilor pentru plata unor taxe generate de exercitarea unor opţiuni pe piaţa de capital.

Facebook a fost inclusă în componenţa indicelui Standard & Poor's 500 al bursei de la New York după finalul şedinţei de vineri, decizie care va creşte cererea pentru acţiunile companiei. Reţeaua de socializare a precizat că va folosi fondurile atrase prin vânzarea de acţiuni pentru finanţarea capitalului de lucru şi alte chestiuni interne. Acţiunile Facebook au închis vineri, la New York, în stagnare, la preţul de 55,05 dolari. Titlurile companiei au crescut de peste două ori în acest an, după o evoluţie volatilă în 2012.