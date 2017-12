Facebook a devenit un indicator al migraţiei globale, datele furnizate de persoanele care au cont pe această reţea de socializare arătând că Lagos, Istanbul şi Londra se află printre oraşele preferate de oameni pentru schimbarea domiciliului.

Experţii care cercetează datele oferite de reţeaua Facebook, care are peste un miliard de utilizatori, au comparat recent adresele de domiciliu ale utilizatorilor cu reşedinţele lor actuale, dezvăluind cele zece oraşe care prezintă fenomenul de migraţii coordonate sau mişcarea unui mare număr de oameni dintr-un loc în altul. Destinaţiile principale au fost descoperite la nivel global în ţări aflate în curs de urbanizare rapidă. În aceste regiuni, cel puţin 20% din populaţia unui oraş s-a mutat în alt oraş. Astfel, pe primul loc se situează Lagos, cel mai mare oraş al Nigeriei, unde rata migraţiei a crescut cu 18,6% între 2000 şi 2012, cea mai mare parte a populaţiei provenind însă din regiunile rurale ale ţării. Al doilea oraş în ordinea preferinţelor pentru schimbarea domiciliului este Istanbul, o mare parte a imigranţilor sosind aici din alte regiuni ale Turciei, iar ceilalţi fiind originari din Europa de Est. Pe locul al zecelea în topul regiunilor preferate pentru migraţie se află Londra, cu o creştere de 1,4% în zece ani. Aproximativ 94% din aceşti imigranţi au venit însă la Londra din alte localităţi din Marea Britanie. În schimb, în Statele Unite, migraţiile coordonate tind să provină din alte ţări, cum ar fi din Cuba spre Miami şi din Mexic spre oraşe precum Chicago, Houston, Dallas şi Los Angeles. ”Credem că aceste migraţii au motive culturale şi politice, înaintea celor economice. De exemplu, am observat un fenomen de migraţie din Bulgaria, cu o minoritate turcă importantă, şi din Bosnia, cu o populaţie majoritar musulmană”, au declarat reprezentanţii Facebook.

Datele oferite de Facebook exclud, cu toate acestea, China, unde reţeaua de socializare este interzisă - cu excepţia unei zone restrânse din jurul oraşului Shanghai -, deşi această ţară a cunoscut cel mai mare proces de migraţie din istorie.

SALARIU DE... APPLE Apple şi-a plătit CEO, pe Tim Cook, cu 4,25 milioane de dolari în acest an, o creştere de aproape 2% faţă de 2012, potrivit unui document publicat vineri, înaintea adunării generale anuale. Tim Cook a primit un salariu de bază de 1,40 milioane de dolari, după 1,36 milioane, anul precedent. Se adaugă la acesta 2,8 milioane dolari bonus, la fel ca în 2012 şi 52.721 dolari plăţi în contul său de pensionare. Pe anul fiscal încheiat la sfârşitul lunii septembrie, grupul şi-a crescut cifra de afaceri cu 9%, la 171 miliarde de dolari, iPhone rămânând motorul de creştere al Apple. Dar compania a acuzat, de asemenea, primul declin din venitul net în 11 ani /-11% la 37 miliarde/. Dar analiştii speră să vadă în cele din urmă lansarea unui nou produs revoluţionar după iPhone în 2007 şi iPad în 2010. Adunarea generală anuală va avea loc pe 28 februarie, de la ora 17.00 GMT, la Cupertino, sediul Apple din California.

TWITTER, LA CEL MAI JOS NIVEL Acţiunile Twitter au înregistrat cea mai mare scădere de la debutul pe bursa de la New York, la începutul lunii noiembrie, după ce firma Macquarie Capital a înrăutăţit recomandarea către investitori privind titlurile companiei, avertizând că acţiunile au ajuns prea departe, prea repede. Cotaţia reţelei de socializare a pierdut 13% şi a închis şedinţa de vineri pe bursa din New York la 63,75 dolari. Valoarea unei acţiuni a crescut aproape de trei ori de la oferta publică iniţială derulată la 6 noiembrie. Un analist al Macquarie a schimbat recomandarea privind acţiunile Twitter de la neutru la vânzare. Preţul titlurilor a urcat cu 40% începând cu 11 decembrie, când Macquarie a început să emită recomandări şi analize vizând Twitter, fără a fi înregistrată o îmbunătăţire a fundamentelor companiei, a afirmat analistul Ben Schachter. ”Credem în continuare că Twitter are un viitor promiţător şi multe oportunităţi. Totuşi, considerăm că nu s-a schimbat nimic în ultimele 15 zile care să justifice creşterea valorii acţiunilor”, a spus el. Ultimul trend de creştere a ridicat acţiunile companiei cu mult peste preţul ţintă pe 12 luni recomandat de Schachter, de 46 de dolari. Compania, încă neprofitabilă, are o valoare de 41,6 miliarde de dolari la cotaţia din închiderea şedinţei de vineri, mai mare decât companii precum Time Warner Cable, Viacom şi Target.