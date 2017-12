Facebook a lansat Facebook At Work, o aplicaţie prin care concurează cu reţeaua LinkedIn

Facebook a lansat, ieri, Facebook At Work, o aplicaţie care le permite companiilor să îşi creeze propriile reţele de socializare, dedicate propriilor angajaţi, potrivit techcrunch.com. Aceste reţele de socializare pe care companiile pot să le creeze prin intermediul aplicaţiei Facebook At Work vor arăta şi vor funcţiona precum reţeaua de socializare Facebook. Totodată, această aplicaţie este realizată astfel încât să furnizeze o posibilitate pentru utilizatori să comunice şi este o alternativă pentru e-mailuri şi pentru site-urile de intranet folosite în companii, conform www.bbc.com. Potrivit Facebook, informaţiile publicate pe aplicaţia Facebook At Work vor fi securizate, fiind confidenţiale şi păstrate separat de profilurile personale al angajaţilor. Aplicaţia poate fi descărcată de pe dispozitivele cu sisteme de operare iOS şi Android, o versiune a Facebook at Work fiind accesibilă şi pe pagina principală a Facebook, conform site-ului specializat techcrunch.com. Presa internaţională anunţa încă din luna noiembrie 2014 că Facebook pregăteşte lansarea unei reţele de socializare pentru profesionişti, care va concura cu LinkedIn şi va permite utilizatorilor săi să îşi separe profilurile personale de conturile profesionale. Pe de altă parte, şi LinkedIn a anunţat recent că plănuieşte să lanseze o nouă aplicaţie care să îi ajute pe utilizatorii săi să distribuie informaţii profesionale, potrivit www.bbc.com.