Facebook a picat luni seară! Din nou, în toată lumea!

În jurul orei 22,00, ora României, pentru a doua oară în decurs de o săptămână, Facebook, cunoscuta rețea de socializare, a avut serverele inaccesibile, lăsând milioane de utilizatori fără posibilitatea cea mai îndrăgită de comunicare. Mesajul care putea fi citit de aceia care au încercat să-și acceseze conturile, în timpul minutelor când a avut loc defecțiunea, a fost: “Sorry, something wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”, adică “Ne pare rău, ceva este în neregulă. Lucrăm la repararea problemei cât mai repede posibil”. Deși toți fanii Facebook, neavând încotro, au acceptat acest mesaj de scuze din partea companiei, aceștia nu pot uita că, nu mai departe decât joia trecută, s-a întâmplat la fel, rețeaua fiind căzută și atunci timp de aproximativ 20 de minute. Facebook nu a putut fi accesat nici de pe computer, nici de pe terminalele telefoniei mobile.