​Facebook, acest sinistru redactor-șef la internetului

Planurile Facebook de a lăsa utilizatorii să ierarhizeze sursele de știri în funcție de gradul de încredere este o tentativă sinistră a companiei de a deveni un fel de redactor-șef al internetului, este de părere Mark Thompson, CEO al The New York Times și fost șef al BBC. El avertizează că propunerile companiei ar putea afecta democrația și spune că Facebook tot nu înțelege cum să rezolve probleme știrilor false pentru care nici algoritmii nu reprezintă o soluție, scrie The Times. Planul Facebook prevede că acele publicații care vor fi considerate mai de încredere vor apărea mai des și mai sus pe News Feed, inițiativa fiind răspuns la criticile legate de faptul că algoritmii rețelei de socializare ar fi dus la proliferarea fenomenului fake news, mai ales în campania electorală pentru alegerile din SUA. Thompson spune că planurile Facebook sunt naive și dăunătoare - „Încercând să rezolve un dezastru, companie pare să se alăture celor care vor să șteargă linia dintre jurnalism bazat pe fapte reale și cel bazat pe propagandă. A lăsa un sistem centralizat de algoritmi să decidă ce surse sunt de încredere... asta poate să afecteze democrația. Dacă algoritmii sunt principala unealtă de combatere a dezinformării, atunci companii precum Google și Facebook ar trebui să fie cât se poate de transparente. Și asta pentru că nu știm cum sunt gândite aceste programe“.