Facebook are planuri ambiţioase

NOI LOCURI DE MUNCĂ Reţeaua de socializare Facebook intenţionează să angajeze anul viitor mai multe mii de persoane şi să deschidă un centru de inginerie tehnologică în New York, pentru a atrage talentele din domeniul IT, în condiţiile în care se pregăteşte pentru o posibilă listare la bursă. Compania, care operează cea mai mare reţea de socializare la nivel mondial, are în prezent circa 3.000 de angajaţi şi peste 800 de milioane de utilizatori în întreaga lume. Facebook va deschide un centru de inginerie tehnologică la New York la începutul anului viitor, a declarat directorul operaţional Sheryl Sandberg, fără să precizeze exact numărul de posturi ce vor fi create.

Facebook vrea să atragă profesioniştii din domeniul tehnologiei, în condiţiile în care companii precum Google şi Apple concurează deja pentru cele mai strălucite minţi. La începutul acestei luni, directorul general şi fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a vizitat Universitatea Harvard şi Institutul pentru Tehnologie din Massachusetts, pentru recrutarea de personal. Facebook analizează lansarea unei oferte publice iniţiale de circa zece miliarde de dolari, care ar evalua compania la peste 100 de miliarde de dolari, a declarat o sursă apropiată situaţiei. Cererea de listare la bursă ar putea fi depusă înainte de sfârşitul acestui an.

O PREZENŢĂ MODESTĂ Mai toată lumea a văzut filmul „The Social Network / Reţeaua de socializare”, însă asta nu înseamnă că putem spune îl cunoaştem pe Mark Zuckerberg, co-fondatorul Facebook. În viaţa reala tânărul multimiliardar este invizibil pentru multă lume, pentru că nu prea seamănă cu actorul Jesse Eisenberg care îl interpretează în film. Însuşi Mark Zuckerberg a povestit pentru BBC că într-o zi, când pleca de la birourile din Silocon Valley, a fost abordat de un cuplu de chinezi care doreau să le facă o fotografie lângă sigla Facebook. Logic, cei doi străini nu l-au recunoscut, care s-a supus cerinţei, iar apoi a plecat tăcut spre maşina lui. Chiar dacă a devenit un soi de legendă, şi toată lumea trebuie să fi auzit de poveste de succes a tânărului, totuşi prea puţină lume poate să îl recunoască pe stadă, şi asta pentru simplu fapt că Mark Zuckenberg nu prea apare îl public. Mai mult, el duce modestia la un cu totul alt nivel. Reporterul BBC, Charles Miller, a povestit că în prima zi în care s-a dus la sediul Facebook pentru a face un reportaj despre Mark Zuchenberg, recepţionista i-a spus că doar ce l-a ratat, trecând nonşalant pe lângă reporter, fară să fie observat. Ba mai mult, aceasta susţine că este un lucru normal pentru Mark să treacă neobservat, spunând că este „un soi de Ninja”.

Ce nu prea se ştie despre Mark Zuckerberg este că tânărul este un mare pasionat de psihologie, iar la Harvad pe lângă cursurile în informatică, a mai studiat şi psihologia. Acesta spune că Facebook îmbină cu succes ambele ramuri: „Aceste două ramuri psihologia şi informatica, împreună, reprezintă de fapt ADN-ul Facebook-ului... Sunt o mulţime de companii de IT grozave şi sunt oameni care rezolvă problema sociabilităţii, dar nu sunt prea multe companii care să le facă pe amândouă”. Este un mit cum că Mark ar fi un tocilar inadaptat, realitatea este că este un tip încrezător în propriile forţe. Este un amestec între un tânăr de 27 de ani aflat la primul său job serios şi omul de afaceri de succes care conduce o afacere de miliarde de dolari. În 2009 Mark a fost declarat cel mai tânăr self-made miliardar, în viaţa, din lume, însă a fost detronat în septembrie 2010, de partenerul sǎu mai tânǎr cu opt zile, Dustin Moskovitz.