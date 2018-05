Facebook ierarhizează companiile media în funcţie de gradul de încredere

Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, a anunţat că a fost implementat un sistem de ierarhizare a companiilor media în funcţie de gradul de încredere de care se bucură în rândul consumatorilor de ştiri, potrivit buzzfeed.com.

Zuckerberg a făcut acest anunţ la o întâlnire cu lideri din domeniu - de la The New York Times, CNN, The Wall Street Journal, NBC, HuffPost etc., care a avut loc marţi, în Menlo Park, California.

Acesta a spus că Facebook a colectat informaţii despre modul în care consumatorii văd brandurile media, respectiv dacă aceştia au auzit de anumite publicaţii şi dacă au încredere în ele ca sursă de informaţii.

"Am introdus datele în sistem şi acţionează în sensul de a promova sau suprima (informaţiile, n.r.) şi vom regla intensitatea acestuia de-a lungul timpului", a spus Zuckerberg.

Acesta a adăugat că Facebook va investi "miliarde de dolari" într-o combinaţie de inteligenţă artificială şi zeci de mii de moderatori umani pentru a preveni răspândirea informaţiilor false şi propaganda.

La aceeaşi întâlnire, Zuckerberg a mai spus că va fi păstrat sistemul de criptare al WhatsApp, pe care l-a descris drept o sursă de mândrie.

"WhatsApp nu era criptat complet când l-am cumpărat", a subliniat Zuckerberg, care a declarat că, în prezent, aceasta este cea mai mare reţea de comunicare criptată complet din lume.

Zuckerberg a spus şi că unul dintre scopurile Facebook în ceea ce priveşte industria media este de a finanţa mai mult jurnalismul de investigaţie.