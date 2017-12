Facebook îi poate face pe utilizatori să bea

Cercetătorii americani au descoperit că utilizatorii reţelei de socializare Facebook sunt mai predispuşi să consume alcool cu cât interacţionează mai mult cu mesaje şi postări legate de alcool, fie că dau like, distribuie sau comentează materialele de pe platforma de socializare. Studiul ridică întrebări serioase referitor la consumul de alcool în rândul tinerilor sub vârsta legală, potrivit dailymail.co.uk. În cadrul studiului realizat de Michigan State University, peste 400 de participanţi au fost întrebaţi în legătură cu sentimentele pe care le percep la cei din jur şi pe care le au la rândul lor privind mesajele despre alcool publicate pe Facebook. ”Am descoperit că oamenii care devin foarte interesaţi de un mesaj despre alcool, încât vor să facă ceva legat de acel mesaj, cum ar fi să apese butonul like, să distribuie mesajul sau să comenteze, au mai mari şanse să se gândească şi să îşi dorească să consume alcool”, a declarat Saleem Alhabash, care a condus cercetarea. Studiul are o serie de implicaţii serioase, mai ales în ceea ce priveşte prezentarea consumului de alcool în rândul tinerilor sub 21 de ani (în Statele Unite ale Americii, consumul de alcool este interzis persoanelor sub 21 de ani), potrivit cercetătorului. ”Conţinutul digital despre alcool este prezent peste tot”, a spus Alhabash. ”Consumatorii sub vârsta legală vor vedea aceste anunţuri, se vor gândi că sunt rebeli şi interesanţi şi vor distribui mesajul respectiv. Interacţionează cu mesajul despre alcool şi se gândesc la consumul de alcool”, a precizat cercetătorul. Participanţilor la studiu li s-au arătat trei pagini de Facebook - una care conţinea un mesaj publicitar afişat alături de un conţinut care promova consumul de alcool, alta care conţinea un alt mesaj însoţit de un conţinut care promova o campanie socială împotriva consumului de alcool, iar alta - un mesaj care era însoţit de un conţinut neutru, cum ar fi un anunţ publicitar pentru o bancă.

Cercetătorii au descoperit că participanţii care erau interesaţi în a aprecia (like), a distribui sau a comenta la mesajele de promovare a consumului de alcool prezentau cea mai mare intenţie de a consuma alcool. Intenţia era şi mai mare când mesajul publicitar avea deja un mare număr de aprecieri şi comentarii de la alţi utilizatori ai reţelei sociale.

De asemenea, cercetătorii au descoperit că, atunci când mesajul de pe Facebook era însoţit de un conţinut împotriva consumului de alcool, utilizatorul era mai predispus să ia în considerare consumul de alcool. Cercetătorii au precizat că intenţia este considerată cel mai bun indiciu referitor la probabilitatea unei acţiuni.