Facebook ne va prezice cu cine să ne cuplăm?

Internetul a intrat în epoca Web 3.0., iar implicaţiile sunt majore pentru societate. În toată epoca Social Media, s-au construit adevărate profile ale utilizatorilor, iar roadele le culegem astăzi: ne sunt servite reclame conform tendinţelor noastre de consum, internetul ştie deja unde am vrea să ne facem vacanţele şi ne sugerează unde să ne cazăm sau cât ne-ar costa biletul de avion. Această evoluţie fantastică a Social Media, pe care unii o pot cataloga drept începuturile inteligenţei artificiale, se va răsfrânge, inevitabil, şi asupra relaţiilor. Deja sunt din ce în ce mai mulţi specialişti care afirmă că Facebook va putea prezice cu exactitate persoanele cu care vom avea o relaţie, cât va dura ea şi când se va termina, predicţie bazată pe algoritmi foarte bine puşi la punct, calcule matematice şi deducţii logice. Cu toate acestea, psihologul român Andra Tănăsescu este de părere că aceste predicţii sunt imposibil de realizat, deoarece oamenii nu sunt simple conglomerate de variabile, algoritmi, ecuaţii şi statistici. “Inteligenţa artificială se poate implementa, într-adevăr, în acţiunile noastre, dar din punctul meu de vedere este imposibil să anticipezi afinităţile sufletului. Sufletul uman nu poate fi cântărit sau cuantificat, iar o relaţie intimă nu se bazează doar pe interese sociale, cum ar fi job, venit, culoarea ochilor, a părului, înălţimea, greutate, tendinţe de comportament etc. Internetul, în general, şi Google sau Facebook, în particular, au o putere fantastică de a îmbina variabile psihosociale şi de a face predicţii, care au o rată de succes aproape de 100%. Însă Facebook nu poate măsura sufletul, acele dorinţe ascunse în străfundul nostru, acele sentimente profunde pe care le trăim”, afirmă psihologul Andra Tănăsescu.

“FACEBOOK MĂSOARĂ DOAR CINE PRETINDEM NOI CĂ SUNTEM, NU CEEA CE SIMŢIM CU ADEVĂRAT”

Mai mult decât atât, specialistul în relaţii de cuplu este de părere că o conexiune autentică, reală se face doar fiind în prezența acelei persoane, stând față în față, privindu-vă, ascultându-vă. “Ceea ce aleg oamenii să posteze pe rețelele de socializare sunt doar părți din ei, părți care pot fi mai mult sau mai puţin reale. Pe internet, mulți vor să pară mai mult decât sunt, altfel, mai buni, mai frumoşi, mai deștepți. Ceea ce este real se găseşte dincolo de ecranele luminate, dincolo de citate, clipuri, poze sau check-in-uri. Aceste lucruri sunt adevărate măşti după care oamenii aleg să se ascundă, în încercarea neîncetată de a fi ceva ce nu sunt. Dacă vreți să cunoaşteți cu adevărat un om, ieşiți din mediul online. Întâlniți acea persoană undeva, la o cafea, într-un parc. Simțiți energia persoanei, ascultați-i vocea, priviți-vă în ochi. Abia atunci puteți spune că începeți să cunoaşteți persoana cu care vorbiți. Abia atunci puteți începe să clădiți baza unei prietenii sau a unei relații. Lăsați ecranele şi ieşiți în lume! Cunoaşteți oamenii aşa cum sunt ei, fără filtre, fără îmbunătățiri, cu momente bune şi cu momente mai puțin bune. Creați relații autentice și veți putea simți cu adevărat fericirea şi împlinirea care vin din asta!”, sfătuieşte psihologul.