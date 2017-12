Facebook pregăteşte un nou Timeline

Reţeaua de socializare testează un nou design pentru Timeline. Noul Timeline este deja activ în Noua Zeelandă şi este complet schimbat. Bara de instrumente este cea care a suferit cea mai drastică schimbare. Mai concret, în locul unde erau căsuţele cu poze ale secţiunilor Friends, Photos, Maps şi Likes, acum se află doar butoanele text About, Friends, Photos şi More. Şi căsuţa pentru postare este mutată din partea stângă în partea dreaptă, în timp ce informaţiile despre utilizatori vor fi aranjate cu totul altfel sub poza de profil.