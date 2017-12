Facebook şi Microsoft şi-au îmbogăţit acţionarii

WINDOWS... DE OPORTUNITATE Jucătorii la bursă care au mizat pe acţiuni ale companiilor americane au avut numai de câştigat, în prima parte a anului 2013. Cele mai multe firme listate în SUA, care şi-au prezentat deja rapoartele financiare pentru aprilie - iunie, au avut creşteri peste aşteptări, confirmând astfel semnalele privind evoluţia pozitivă a economiei americane. „Indicii bursieri au atins recent valori-record, iar încrederea investitorilor a primit un nou impuls”, spune oficialul Noble Securities România, Silviu Pojar. Totuşi, mai multe nume mari ale pieţei de peste Atlantic au anunţat rezultate slabe. Astfel, titlurile celui mai mare nume din IT, Microsoft, s-au prăbuşit cu peste 13% în doar trei zile (17 - 19 iulie). Per total însă, în primele şase luni ale anului, acţiunile Microsoft au avut un plus de circa 15%, după ce compania a rezistat surprinzător de bine într-o piaţă a PC-urilor în continuă scădere (fapt care a redus substanţial cererea pentru sistemul de operare Windows). Recent, compania a anunţat că va face o amplă reorganizare şi se va concentra pe segmentele în creştere ale pieţei IT. Şi gigantul Google a raportat vânzări şi profit sub aşteptări, în trimestrul II, în mare tot din cauza efectelor migrării consumatorilor către smartphone-uri şi tablete. Şi acţiunile Google au scăzut, după anunţarea rezultatelor financiare, dar menţin un avans de 23% în primele şase luni ale anului. Alte nume mari care au avut o primăvară dezamăgitoare sunt Intel şi Ebay.

SOCIALIZAREA ADUCE BANI De cealaltă parte, titlurile Facebook şi Apple s-au înscris pe un trend ascendent, ambele companii raportând câştiguri peste aşteptări în aprilie - mai. Titlurile Apple rămân totuşi cu o scădere de 20% în 2013. Facebook, însă, are un an de minune. „Acţiunile reţelei de socializare erau oricum pe plus, dar saltul de după prezentarea rezultatelor financiare a fost unul de senzaţie - plus 30% faţă de ziua precedentă. Astfel, Facebook nu numai că a recuperat tot ce mai rămăsese din scăderea marcată în primele şase luni, ba chiar este acum cu 25% peste nivelul de la 1 ianuarie”, notează Pojar. Şi Yahoo! are un an bun, titlurile sale atingând, în iulie, un maxim al ultimilor cinci ani. Creşterea din 2013 se ridică la peste 40%. Alte nume mari din SUA aşteptate să îşi prezinte rezultatele financiare sunt Hewlett-Packard şi Cisco. Cât despre restul economiei SUA, multe bănci şi companii din domeniul financiar au obţinut rezultate bune în prima jumătate a anului. Potrivit reprezentantului Noble Securities, bursele americane vor rămâne volatile în perioada următoare, astfel că investitorii pot miza cu încredere fie pe creşterea, fie pe scăderea yankeilor.