Facebook şi-a anunţat rezultatele financiare

Pentru prima dată de când a fost cotată la bursă, reţeaua de socializare Facebook şi-a publicat rezultatele financiare şi a anunţat o pierdere netă de circa 128 de milioane de euro pentru trimestrul doi al anului. Însă, raportat la numărul de acţiuni şi excluzând elementele excepţionale, societatea cu sediul în California a înregistrat un profit de 12 cenţi, exact valoarea la care se aşteptau analiştii. În condiţiile în care, în urmă cu un an, Facebook a înregistrat un profit de 129 milioane de euro, pierderea netă este explicată prin introducerea în actele contabile a acţiunilor oferite angajaţilor şi prin taxele pentru aceste sume, care s-au ridicat la 1,3 miliarde de dolari. Cifra de afaceri a crescut cu 32% însă se află sub nivelul aşteptărilor de 960 de milioane de euro. Facebook a precizat că veniturile sale din publicitate au crescut cu 28% pe an, la 992 milioane de dolari, şi că reprezintă în prezent 84% din veniturile totale.

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a precizat într-un comunicat că societatea se concentrează pe investiţii, iar axele prioritare sunt internetul mobil, platforma şi mesajele sociale. De altfel, cheltuielile cu investiţiile s-au triplat, ajungând la 336 milioane de euro. Preţul unei acţiuni era joi de 24,58 dolari, departe de cursul de introducere pe bursă din 17 mai, de 38 de dolari.