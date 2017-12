Facebook ţine la reputaţia sa

Reţeaua de socializare Facebook ameninţă că va da în judecată publicaţia “Daily Mail”, pentru că ar fi publicat un articol în care susţinea că aceasta facilitează presiunea sexuală asupra tinerelor minore care îşi fac profil. Oficialii reţelei de socializare susţin că articolul a cauzat daune de imagine grave, periclitând reputaţia brandului în Marea Britanie. Facebook a ameninţat că va da în judecată publicaţia britanică după ce aceasta a publicat, miercuri, un articol în care susţinea că platforma ar funcţiona ca un serviciu de video chat, dându-se ca exemplu faptul că o tânără de 14 ani care are un profil pe această reţea putea fi abordată în câteva secunde de bărbaţi în vârstă. Publicaţia “Daily Mail” a prezentat scuze în ediţia online de joi, dar şi în ediţia tipărită de vineri, autorul articolului, Mark Williams-Thomas, invocând faptul că experimentul cu scop de investigaţie s-ar fi referit la o altă reţea de socializare, nu Facebook. Reprezentanţii reţelei de socializare, care are 23 de milioane de utilizatori în Marea Britanie, susţin că “Daily Mail” nu a modificat imediat titlul articolului în ediţia online, menţinând pentru mai mult timp numele Facebook. În plus, oficialii Facebook susţin că publicaţia nu a permis cititorilor să adauge comentarii la articol. Autorul articolului a refuzat să facă public numele platformei de socializare la care făcea referire, pe motiv că ar putea atrage pedofili. Oficialii Facebook cer, însă, identificarea site-ului, pentru a se lua măsuri de protecţie a tinerilor utilizatori.

Radiodifuzorul public britanic BBC investeşte câteva zeci de mii de euro în cursuri despre utilizarea reţelei sociale Facebook pentru cei 23.000 de angajaţi ai companiei. Cursurile de utilizare a Facebook adresate angajaţilor costă 110 euro pe şedinţă. Sute de angajaţi s-au înscris deja la aceste cursuri pentru a învăţa cum se folosesc reţelele de socializare Facebook, Twitter sau Bebo. Pe de altă parte, mulţi angajaţi sunt nemulţumiţi de risipa de bani şi şi-au făcut publice plângerile chiar pe Facebook şi Twitter. Programul educativ a fost intitulat de conducerea BBC “Making the web work for you / Facem internetul să lucreze în favoarea ta”. BBC a anunţat, recent, că va trece printr-un proces mai amplu de restructurare. Astfel, corporaţia va închide două posturi de radio, va reduce cu 50% numărul de pagini ale site-ului corporaţiei şi îşi va diminua semnificativ investiţiile în programele americane importate. Noua strategie a corporaţiei are ca obiectiv să demonstreze unui viitor Guvern Conservator că BBC este capabil să se autoreglementeze, fără necesitatea unei intervenţii exterioare. Partidul Conservator, despre care presa locală crede că va fi câştigător la următoarele alegeri legislative, a criticat vehement BBC şi se estimează că are în plan îngheţarea bugetului corporaţiei.