Facebook, twitter și alte rețele de socializare, INTERZISE PUȘTANILOR?!

Vești proaste pentru iubitorii de facebook, twitter și celelalte rețele de socializare! Nu toți vor mai avea voie să aibă cont pe site-urile de acest gen. Mai exact, copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa reţelele sociale fără acordul părinţilor. Este una dintre prevederile noului regulament european privind protecţia datelor personale, care se va aplica inclusiv în România. Specialiştii anticipează o adevărată revoltă în rândul tinerilor, scrie money.ro, citat de bugetul.ro. Protecţia datelor personale, reglementată mai dur de Uniunea Europeană, dă o lovitură grea adolescenţilor obişnuiţi să socializeze pe telefoane sau tablete. Din mai 2018, când va fi transpus în legislaţia statelor comunitare, inclusiv în România, noul Regulament privind Protecţia Generală a Datelor va interzice tinerilor sub 16 ani să acceseze, fără consimţământul părinţilor sau tutorilor, serviciile societăţii informaţionale - ceea ce înseamnă social media şi multe alte website-uri. Potrivit art. 8 din Regulament, „în ceea ce priveşte oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil aceasta va fi legală dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, prelucrarea datelor acestuia este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului“. Despre cum s-ar putea aplica aceste prevederi, norma europeană este vagă, lăsând foarte mult spaţiu de manevră furnizorilor de servicii social media. „Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile“, se specifică în actul normativ.