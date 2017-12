Facebook se mândreşte cu regina Marii Britanii

”Reţeaua de socializare Facebook răspunde dorinţei tuturor oamenilor de a comunica, ceea ce ne-a permis să ajungem la 500 de milioane de utilizatori”, a declarat, ieri, Mark Cowan, responsabil cu dezvoltarea reţelei Facebook în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, prezent la Bucureşti, la cea de-a cincea ediţie a Conferinţei Ro.Newmedia. Cheia interesului pe care Facebook îl trezeşte atât în rândul monarhiei, cât şi al oamenilor de toate vârstele şi din toate zonele societăţii este că toţi doresc să comunice, consideră şeful cu dezvoltarea reţelei Facebook. Potrivit sursei citate, Facebook acordă o atenţie deosebită pentru respectarea intimităţii celor care utilizează reţeaua, deşi oamenii împart foarte multă informaţie.

Cu circa 500 de milioane de utilizatori, Facebook este şi un foarte bun vehicul de publicitate. “Publicitatea pe Facebook s-a schimbat enorm. Am renunţat la formatele AWB şi la articolele sponsorizate şi acum am ajuns la publicitatea CPC (cost per click). Este destul de greu pentru noi, atunci când intrăm pe pieţe noi, ca România, pentru că mulţi dintre cei care cumpără publicitate sunt încă obişnuiţi cu bannerele care clipesc şi asta vor să vadă. În România, încă ne aflăm în perioada de consultări în ceea ce priveşte publicitatea. Clienţii încep să înţeleagă că Facebook este diferit şi vrem să le arătăm utilizatorilor care sunt prietenii care vor recepta reclamele lor. Ca atare, avem cercetări ale listei de prieteni, intenţiei de cumpărare şi atitudinii cumpărătorilor, care pot duce la un nivel de cumpărare mai mare”, a adăugat reprezentantul reţelei de socializare.

În SUA, Facebook oferă şi un serviciu intitulat Facebook Deal, care, aşa cum a explicat Mark Cowan, îţi permite să afli în ce magazin te poţi duce pentru a obţine un produs ieftin sau un premiu de loialitate. De asemenea, poţi afla unde poţi obţine un bonus dacă te înscrii împreună cu mai mulţi prieteni şi aşa mai departe.