Facem plajă în aprilie, la malul Mării Negre! Se anunță 29 de grade C!

Dacă până nu cu multe zile în urmă, la malul Mării Negre, eram îmbrăcați cu haine mai groase, temperaturile nefiind deloc prietenoase, în următoarele zile vom putea face plajă. Astfel, marți, 24 aprilie, chiar dacă sunt anunțate și ploi, vom vedea și razele soarelui printre nori; temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 29 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 12 și 15 grade C. Și miercuri, 25 aprilie, va fi la fel de cald; temperaturile maxime vor fi curinse între 18 și 27 de grade C, iar minimele vor fi între 12 și 14 grade C. Joi, 26 aprilie, mercurul în termometru va urca din nou până la 29 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 15 grade C. Și în această zi sunt anunțate precipitații. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.