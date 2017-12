Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, le-a transmis, vineri, tinerilor fermieri din România să fie consecvenţi, să aibă obiective clare şi să rămână independenţi, indiferent de cât sprijin ar primi dintr-o parte sau alta a clasei politice. Declaraţia a fost făcută într-un mesaj video transmis de la Bruxelles, cu ocazia constituirii Federaţiei Tinerilor Fermieri din România (FTFR). \"Mă bucur că şi în România s-a creat această federaţie, pentru că miniştrii agriculturii din statele membre UE şi membrii Parlamentului European trebuie să fie conştienţi că e important să susţină aceste măsuri pentru a ajuta tinerii în activitatea agricolă. Am avut, am şi voi continua să am consultări cu reprezentanţii organizaţiilor de tineri fermieri de la Bruxelles şi din statele membre. E important ca vocea voastră să se audă la Bucureşti dar şi la Bruxelles şi Strasbourg\", a declarat Dacian Cioloş. Comisarul european pentru agricultură a subliniat că succesul tinerilor fermieri \"stă în consecvenţă şi în obiective clare\". “Lansarea acestei federaţii este un semnal extraordinar pentru tinerii fermieri, dar şi pentru tinerii care sunt interesaţi de un viitor în agricultură şi în zonele rurale. V-aţi angajat într-un proiect ale cărui rezultate se vor vedea peste 5, peste 10, peste 20 de ani. V-aţi asumat o responsabilitate mare, care merge dincolo de viitorul membrilor voştri - o responsabilitate faţă de societate. Nu e loc de greşeli, nu e loc de dezamăgiri şi sunt sigur că sunteţi conştienţi de asta\", a mai spus Cioloş. Totodată, Cioloş le-a transmis tinerilor fermieri să rămână independenţi. \"Nu izolaţi, dar independenţi. Indiferent de cât sprijin primiţi dintr-o parte sau alta a clasei politice - şi sper să primiţi sprijin - rămâneţi pe picioarele voastre, cu încredere în voi. Faceţi politica tinerilor fermieri şi faceţi politica agriculturii! Veţi avea nevoie de sprijinul oamenilor politici, veţi avea nevoie de sprijinul administraţiei publice, dar mai mult decât orice aveţi nevoie de încredere în voi, în proiectele voastre şi mai ales de sprijinul societăţii. Şi pentru a avea acest sprijin din partea societăţii trebuie să fiţi în măsură să explicaţi ce înseamnă activitate agricolă în societatea rurală românească, ce înseamnă să faci agricultură în România, ce înseamnă să faci activitate agricolă în anul 2012\", a mai spus Cioloş.

AGRICULTURA EUROPEANĂ A PIERDUT APROAPE 4 MILIOANE DE FERMIERI ÎN ZECE ANI Comisarul european pentru agricultură a declarat că în ultimii zece ani agricultura europeană a pierdut aproape 4 milioane de fermieri. \"În momentul de faţă avem circa 10 milioane de fermieri în Uniunea Europeană. În România de azi, doar unul din zece fermieri are sub 40 de ani\", a mai spus Cioloş. \"Crearea sau preluarea unei ferme este o întreprindere dificilă şi voi o ştiţi mai bine decât oricine. Iar în condiţiile economice de astăzi, este de multe ori un act de curaj. E nevoie de cunoştinţe, inclusiv de cunoştinţe care merg dincolo de agronomie, de expertiză, dar şi de finanţare, de simţ economic, de simţ al pieţei. Aveţi nevoie de acces la credite. Din păcate, băncile consideră de multe ori că tinerii au o capacitate investiţională redusă, că sunteţi mai puţin bancabili\", a declarat Cioloş. Acesta a mai spus că subvenţia la hectar pentru un tânăr fermier, până în 40 de ani, va fi suplimentată cu 25% pe perioada primilor cinci ani după instalare în activitatea agricolă. Pentru statele cu ferme mici, cum este şi România, limita maximă pentru care se va primi această subvenţie suplimentară va fi de 25 de hectare. \"Este o măsură menită să vă ajute să aveţi un acces mai uşor la un credit la bancă. In general, subvenţiile anuale primite de către agricultori constituie pentru bănci o garanţie de venit sigur şi cu această subvenţie în cont e mai uşor de negociat cu băncile inclusiv credite de campanie sau credite pentru investiţii\", a mai spus Cioloş. Totodată, în programul de dezvoltare rurală tinerii fermieri vor avea acces la finanţări nerambursabile de până la 70.000 de euro. \"Prin reforma PAC, acordăm statelor membre chiar posibilitatea de a crea sub-programe în cadrul programului de dezvoltare rurală. Un astfel de sub-program ar putea fi dedicat în întregime tinerilor fermieri - care să beneficieze de mai mult sprijin financiar, la o rată de cofinanţare mai mare, de sprijin pentru investiţii, pentru instruire, pentru dezvoltarea fermei\", a mai spus comisarul european pentru agricultură. Cioloş a precizat că acestea sunt câteva dintre propunerile pe care Comisia Europeană le-a făcut pentru tinerii agricultori in viitoarea Politică Agricolă Comună, după 2014.