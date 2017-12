Faci specializare şi eşti liber în jungla joburilor

Adolescente, femei cu facultate, pensionare, toată lumea caută un venit suplimentar, iar cel mai solicitat job pe site-urile de recrutare este cel de baby-sitter, sau bonă. Olga are 61 de ani. Nu are experienţă în domeniu dar... iubeşte copiii şi este motivul pentru care cere un salariu cuprins între 800 şi 1.000 de lei pe lună. Nici Ana nu are un CV bogat, la cei 20 de ani. Pe ea o recomandă aceeaşi dragoste de copii şi pentru asta merită o remuneraţie de 1.200 de lei pe lună. Aşa sună majoritatea anunţurilor pe care constănţencele le postează pe site-urile de recrutare. Există şi o veste... neutră pentru ele. Spunem neutră pentru că li se oferă cursuri de calificare în meseria de bonă - ceea ce e bine, dar nu şi un job - ceea ce nu este deloc bine. Nimănui nu îi pasă ce se va întâmpla cu ele după ce vor absolvi aceste cursuri pentru că „scopul proiectului nu este acesta”. Şi atunci care este? I-am întrebat pe iniţiatorii lui, Fundaţia Romania Angel Appeal (RAA) care derulează proiectul, la nivel naţional, până în 2013 şi care, ieri, l-a lansat şi în Constanţa. „Femei pentru femei - Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter” costă aproape 19,3 milioane lei, din care 17.213.185 lei prin Proiectul operaţional Dezvoltarea resurselor umane şi restul de bani, adică puţin peste două milioane de lei, prin Fundaţia RAA. Printre obiectivele generale prezentate de dr. Silvia Asandi, directorul general al fundaţiei şi Ioana Copil, coordonatorul proiectului pe regiunea Sud-Est, se numără şi „pregătirea unui sistem care va crea noi locuri de muncă pentru femeile şomere sau pentru cele care doresc să se reîntoarcă pe piaţa muncii”. Dar, să uităm partea cu punerea la punct a sistemului şi crearea locurilor de muncă, pentru că realitatea este alta. „Nu am încheiat contracte de colaborare cu firme de baby-sitting pentru plasarea forţei de muncă, pentru că nu acesta este scopul proiectului nostru. Absolventele noastre îşi caută singure de muncă”, a declarat dr. Asandi. La nivel naţional, 400 de femei au absolvit deja aceste cursuri, dar nu am reuşit să aflăm câte dintre ele s-au şi angajat în domeniu, deci feedbackul acestui proiect este nul. „Nu ne-am propus să aflăm câte dintre absolventele noastre şi-au găsit de muncă în acest domeniu”, a răspuns, scurt, acelaşi director al Fundaţiei RAA.

PANICĂ ŞI ROŞU ÎN OBRAJI Petre Dinică, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, le-a băgat pe cele două doamne şi mai mult în ceaţă, după ce le-a propus facilitarea unui parteneriat între RAA şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). Ideea era ca aceste absolvente să intre în baza de date a AJOFM şi să fie anunţate în momentul în care sunt vacante joburi de baby-sitter. Din nou, nici această colaborare nu face parte din obiectivele proiectului. Petre Dinică le-a mai rugat pe cele două să se implice şi să facă propuneri pentru proiectul de lege ce va proteja meseria de bonă. „De aceste propuneri nu ne ocupăm noi, ci legiuitorii”, a venit răspunsul dr. Asandi. Cu alte cuvinte, cei care pretind că lucrează şi ştiu foarte bine problemele cu care se confruntă bonele, o meserie încă nerecunoscută pe deplin, refuză să se implice pentru că... nimic nu face parte din proiectul lor. Dacă doriţi să ajutaţi Fundaţia RAA să cheltuiască banii europeni de care dispune, vă puteţi înscrie la cursurile gratuite de bonă oricând, până pe 10 august, la sediul DGASPC.