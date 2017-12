Anunţată drept o măsură anticriză menită să scoată mediul de afaceri din colaps, amînarea la plată a datoriilor pe care le au firmele la bugetul statului s-a dovedit a fi, în cele cîteva luni de cînd a fost adoptată, o facilitate de ochii lumii. O demonstrează cifrele furnizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa. În decurs de trei luni, doar o firmă din cadrul Administraţiei Contribuabililor Mici şi Mijlocii din Constanţa a primit aprobarea Fiscului pentru păsuirea la plată pentru suma de 41.138 lei. „A mai existat o cerere aprobată de către instituţie, a unei firme din Ovidiu, dar pentru că nu a respectat condiţia de a-şi plăti restanţele curente, nu a mai beneficiat de această măsură. Pe de altă parte, au mai fost cîteva cereri care au fost refuzate, deoarece nu îndeplineau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a declarat directorul coordonator adjunct al DGFP Constanţa, Adriana Damian. „Facilitatea” oferită firmelor aflate în dificultate financiară este aproape inutilă. Condiţiile sînt aceleaşi ca în cazul unui credit luat de la o bancă, în timp ce dobînda anuală este de 36,5% pe an, cu mult mai mare decît la un credit bancar. În plus, dobînda este nedeductibilă fiscal, adică se impozitează cu 16%. În această situaţie, un calcul simplu arată că orice companie care mai dispune de bunuri pentru a garanta cu ele va prefera dobînda mai mică a băncilor. „Dorinţa ANAF-ului este de a nu pune popriri pe conturile datornicilor şi de a-i lăsa să-şi dezvolte afacerea, astfel încît, la sfîrşitul anului, să îşi poată achita datoriile”, a declarat directorul coordonator adjunct al DGFP Constanţa. Amînarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen are ca obiect sume reprezentînd impozite, taxe şi contribuţii pe care contribuabilii le datorează bugetului, dar care nu au fost plătite la scadenţă. Firmele sînt obligate să prezinte şi o garanţie pentru a beneficia de această facilitate. În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amînare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii, estimate cel puţin la valoarea contabilă. Garanţiile constituite sau bunurile oferite vor acoperi sumele amînate la plată, precum şi majorările de întîrziere datorate pe perioada amînării.

Senatul a prelungit cu încă 6 luni termenul pentru care se poate solicita amînarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, ca urmare a crizei economico financiare. De asemenea, s-a eliminat condiţia ca, pentru a beneficia de amînare, contribuabilul trebuie să nu fi avut datorii la bugetul de stat, la data de 30 septembrie 2008. Modificarea s-a făcut săptămîna trecută, prin Legea de aprobare a OG 92/2009, care a fost trimisă şi la Camera Deputaţilor. Contribuabilii pot face cerere pentru amînarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii. Pentru a beneficia de amînare, firma trebuie să-şi fi depus toate declaraţiile fiscale, să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal şi să nu se fi stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii insolvenţei şi/sau răspunderea solidară pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, conform Codului de procedură fiscală. În cererea de amînare la plată se va indica perioada pentru care se solicită amînarea la plată, care nu va putea fi mai mare de 12 luni, faţă de 6 luni cît este acum.