Facilități fiscale pentru fermierii care se asociază

15:51:22 / 14 Octombrie 2015

Criminalii

Iata ca probabil ca dupa 25 de ani de-la lovitura militara din decembrie 1989,diriguitorii de astazi si probabil si CRIMINALII de IERI isi dau seama ca au apucat pe drumuri GRESITE, atunci cand in 90- 92 sau distrus , desfintat, furat si dat la fier vechi intregul patrimoniu al gospodariilor agricole colective, La fel de grav sin faptul ca intre 1995- 2000 s-au distrus si furat prin PROPAGANDA OCCIDENTALA si IAS-urile care asigura aproape 40% din fondul de stat cu produse agro-alimentare,, D-le Ministru al agriculturii parca nu stii ce vorbesti,. A infiinta din nou cooperative si ACTUALII FERMIERI sa devina PATRONI- MOSIERI este o aberatie, o intentie fara LOGICA in timp ce de 25 de ani balacariti prin toata propaganda ca tarei bine sa ari si sa semeni cu boii si caii, Ia buletinele de stir din anii 90- 96 si vezi cum alesandra stoicescu facea propaganda cum se lucreaza in agricultura cu animalele si ce bine va fi peste 20-25 ani cum PROPAVADUIA CRIMINALUL DE SILVIU BRUCAN- Cert este ca Iliescu a fost impins de cercurile obscure din afara in directia faramitarii tuturor suprafetelor agricole pentru ca romaniA sa dispara din randul tarilor desvoltate agrar si sa cumpere de mancare din occident,,. Toate VISURILE D-le ministru se pot realiza numai atunci cand MUNCITORUL NU BANCHERUL SAU PATRONUL si NU FERMIERUL ci TARANU -IA CU ASALT FRAILE ROMANIEI SITERMINAM CU ACEST STADIU DE COLONIE IN CARE NE-A ADUS OBLIGATIILE DE A INTRA IN Uniunea Europeana , etc D-le ministru eu ca fiinta umana cu pregatire agro-zootehnica va apreciez EFORTURILE, dar nu veti REUSI NIMIC din aceste proiecte atata timp cat TARA ESTE CONDUSA DE TRADATORI, DIVERSIONISTI si DE CEI CARE AU FURAT INTREAGA AVERE A ROMANIEI realizata de poporul roma pana in 1989, Ma opresc pentru-ca pot sa comentez cel putin10 mii de pagini despre modul in care s-a DISTRUS AGRICULTURA,SEPTELUL DE ANIMALE,CONSTRUCTIILE AGROZOOTEHNICE,IRIGATUL, MECANIZAREA,CHIMIZAREAd dar mai ales ca odata prin desfiintarea CAP-urilor, IAS-urilor, SMA-urilor, STATIUNILOR DE CERCETARE, INTRGULUI PERSONAL AGRICOL care l-a prins lovitura de stat in campul muncii a fost dat afara fara nici un drept sau despagubire de 25- 50 de salarii cum se dadea in celelelte ramuri din economie,. Retineti ca nu PARLAMENTUL va poate ajuta, ci numai POPORUL ROMAN IN INEGRITATEA LUI si nu diaspora,