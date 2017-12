Facilităţi fiscale pentru locuitori

Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că, la nivelul administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local Eforie nr. 243/18.11.2009, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în anul 2010 au fost instituite unele facilitaţi fiscale pentru minorii moştenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutela, plasament familial sau încredinţare. Brăiloiu a adăugat că facilităţi vor primi şi persoanele care într-un an beneficiaza numai de indemnizaţie de şomaj şi/sau ajutor social, alocaţie de sprijin, precum şi persoanele singure pensionate pentru limita de vârsta, care aparţin unor familii cu venituri mici, care se încadreaza în prevederile Legii nr. 416/2001 şi care gospodaresc proprietatea deţinuta la adresa de domiciliu. De asemenea, de facilităţi fiscale mai beneficiază şi persoanele pensionate pentru limita de vârsta sau caz de boala care au pensii al caror nivel se situeaza sub salariul minim brut pe ţara; persoanele singure care, temporar, nu au capacitate de munca şi a caror îndemnizaţie se situeaza sub nivelul salariului minim brut pe ţara. Persoanele fizice enumerate mai sus sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilita pentru venitul minim garantat, conform Legii nr. 416/2001, ajutorul social sau alocaţia de sprijin; reducerea cu 50% a impozitului pe cladire şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri totale pe proprietate situate între nivelul venitului minim garantat, conform Legii nr. 416/2001, ajutorul social sau alocaţia de sprijin şi salariul minim brut pe ţara. „Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor catre bugetul local pâna la data de 31 martie 2010, pentru toate persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 3% la impozitul pe cladiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport”, a declarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu.