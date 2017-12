Facilităţi pentru cazinouri, bunăstare pentru constănţeni

FACILITĂŢI PRIN LEGE Constanţa sau, mai bine zis, litoralul românesc poate deveni extrem de atractiv prin dezvoltarea unor anumite segmente ale turismului. Prin poziţionarea geografică, România este spaţiul perfect pentru dezvoltarea şi încurajarea jocurilor de noroc, sau mai bine spus a cazinourilor. Rusia şi Turcia sunt două ţări cu jucători de cazino foarte bogaţi, care cu siguranţă ar alege litoralul românesc, dacă ar avea unde să joace. Din nefericire, în România legile sunt aspre, nu există facilităţi fiscale, deci nu există cazinouri adevărate. Plecând de la problemele legate de clădirea Cazinoului din Constanţa, primarul Radu Mazăre s-a gândit că nu ar fi rău ca, prin deputaţii PSD, să promoveze un proiect de lege prin care să creeze pe litoral o zonă cu facilităţi fiscale şi legislative pentru cazinouri. „Cel mai important lucru este că după discuţiile cu premierul Victor Ponta am găsit voinţa politică pentru promovarea şi susţinerea unui astfel de proiect. Nu ştiu să spun acum dacă va fi vorba despre toată fâşia de litoral de la Sulina la Vama Veche, dar în mod cert, în ceea ce priveşte Constanţa, Mamaia o să fie o zonă specială cu facilităţi pentru cazinouri. Dacă după alegeri avem majoritatea în Parlament va trece această lege. Singurul lucru la care trebuie să fim atenţi este să nu intrăm în conflict cu reglementările europene”, a declarat primarul Radu Mazăre.

CAZINOUL VÂNDUT CU CONDIŢII Lovite de criză, Spania şi Ungaria lucrează de asemenea la un astfel de proiect, adică pentru câteva zone cu statut special pentru cazinouri, care le-ar putea aduce venituri serioase la buget. „Cazinoul din Constanţa va reveni municipalităţii, şi o să îl vindem. Vânzarea Cazinoului se va face numai după ce va fi aprobată această lege, pentru că vom încasa mai mulţi bani deoarece numărul operatorilor interesaţi va creşte. În contextul în care am gândit, în zona cu facilităţi pentru cazinouri, interesul pentru cumpărarea lui este de 100 de ori mai mare. Pe litoral nu există nici un fel de cazino din cauza taxelor foarte mari. De exemplu, dacă în România taxele pentru cazinouri sunt de 10 lei, în zona specială, vor fi de 1 leu. Nici nu ştiţi câţi operatori sunt dispuşi să investească dacă va fi această legislaţie specifică. Va fi ceva de genul 500 de metri sau 1 kilometru de la mare în interiorul ţării. Vor veni în aceste condiţii mulţi investitori să facă cazinouri. Nu are sens să scot acum la vânzare cazinoul dacă eu pot să am anul viitor o lege cu astfel de facilităţi”, a explicat Mazăre. O altă chestiune care trebuie rezolvată este cea a vizelor. În ceea ce priveşte vizele, aici se complică puţin lucrurile, pentru că discuţiile trebuie purtate cu mai multe instituţii ale statului, care trebuie să găsească soluţiile cele mai bune pentru ca siguranţa naţională să nu fie afectată.