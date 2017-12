Facilităţi pentru IMM-uri

Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia, în perioada 4 octombrie - 15 decembrie 2010, de o serie de facilităţi oferite de ProCredit Bank, printr-un nou credit de refinanţare. Este posibilă refinanţarea mai multor tipuri de produse (credite, leasing, linii de credit etc.) într-un singur produs pentru care se plăteşte o singură rată lunară, perioada de finanţare fiind de până la zece ani. De asemenea, există posibilitatea obţinerii de sume suplimentare pentru plata datoriilor comerciale, a taxelor sau pentru investiţii şi capital de lucru. În plus, pentru optimizarea costurilor lunare aferente serviciilor bancare utilizate de persoanele juridice, banca a creat pachete dedicate de produse şi servicii, în funcţie de nevoile afacerii. Pachetul ProBusiness include cont curent, card de debit principal, cont de economii, aplicaţie pentru gestionarea plăţii salariilor şi serviciul de informare plăţi prin SMS pentru controlul tranzacţiilor efectuate prin instrumente de debit, iar pachetul ProBusiness Plus include, pe lângă produsele din pachetul ProBusiness, un extras de cont gratuit şi Internet Banking. Alegerea unuia dintre pachetele pentru persoane juridice are ca beneficii plata unui singur comision lunar pentru toate produsele şi serviciile cuprinse.