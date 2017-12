Factura la încălzire bagă-n datorii un român din patru

Glonțul liberalizării pieței gazelor ne-a trecut, pentru moment, pe la ureche. Dar va veni o zi când deschiderea plicului cu factura la încălzire va fi momentul horror al lunii. Ce ne facem, doctore, mai ales că în PREZENT un român din patru a fost nevoit să împrumute bani de la familie, prieteni sau bănci ca să-și achite datoriile către furnizorul de gaze naturale? Un studiu Honeywell arată că românii se ceartă frecvent din cauza încălzirii, cele mai mari probleme fiind în familiile/grupurile în care există și un pui de eschimos, care se simte bine la 16 grade Celsius, și o persoană care a greșit continentul, Africa & Australia potrivindu-i-se mult, mult mai bine.

HE! Un român din patru a fost nevoit să împrumute bani de la familie, prieteni sau instituţii bancare pentru a plăti factura la încălzire. Și se vrea liberalizarea pieței de profil... he he. Ce-nseamnă liberalizare? Scumpire, scumpire și iarăși scumpire. Interesant este că, deși aproape șase din zece consumatori casnici (58%) sunt preocupați de costul facturilor la energie, circa 43% nu iau măsuri necesare de gestionare mai eficientă a încălzirii locuinței, potrivit unui studiu Honeywell - „Astfel, cei mai mulți români care au dorit să-și controleze costurile spun că au instalat termostate, pentru a menține temperatura constantă, iar alții au menționat că pornesc căldura doar în camerele în care își petrec timpul. Mai sunt și români care pornesc căldura doar pentru o perioadă scurtă de timp, folosesc aragazul sau alte surse de încălzire sau aleg să poarte haine mai groase în casă“. Întrebați ce temperatură ideală încearcă să păstreze iarna în locuință, circa 61% dintre respondenți au indicat 21 - 23 grade Celsius. În jur de 21% au spus că mențin o temperatură de 18 - 20 grade Celsius, iar 14,5% stau în intervalul 24 - 26 grade Celsius. La extreme, avem 2,1% dintre consumatori care își petrec iarna la mai puțin de 18 grade Celsius și 1,5% care preferă temperaturi mai mari de 27 grade Celsius. Problema apare atunci când nu există posibilitatea tehnică de a ajusta temperatura în fiecare cameră. Conform celor de la Honeywell, în 20% din cazuri apar certuri între membri ai familiei sau între chiriași - „16% dintre ei nu se înțeleg asupra temperaturii optime din camere, iar 5,4% s-au ciondănit cu cineva care a modificat temperatura stabilită inițial. Urmează certurile pentru becuri aprinse sau stinse în casă și conflictele pentru computere, tablete și televizoare (lăsate pornite - n.r.). De asemenea, mai apar certuri și din cauza apei calde pentru baie/duș, în special dimineața“.

CE-I DE FĂCUT În aceste condiții, cum vom supraviețui liberalizării pieței gazelor, care, deși amânată pentru moment, va veni cu siguranță? Facturile vor sări în aer, în cele mai aspre scenarii putând fi vorba și de creșteri cu 45 - 50%. Cei care dețin centrale termice, spre exemplu, pot investi circa 2.000 lei în instalarea unui termostat; factura la încălzire se reduce cu 30 - 40%, iar investiția se recuperează în cel mult 24 de luni. „Lumea va începe să fie mai atentă și va crește interesul pentru instrumente de control, de toate felurile. Să ne gândim că acum zece ani nimeni nu se gândea să-și izoleze casa și au fost ierni mai grele. Acum, dacă treci cu mașina prin sate, vezi că și acolo se fac lucrări de termoizolație“, spune președintele Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, Emilia Cerna Mladin. Pentru moment, prețul gazelor rămâne fixat la 60 lei/MWh. Pentru moment...