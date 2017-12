Facultatea de Medicină Dentară Constanţa, de top!

Ani la rând a aşteptat profesorul dr. Corneliu Amariei, decanul Facultăţii de Medicină Dentară (FMD) din cadrul Universităţii „Ovidus” Constanţa, o răsplată pentru eforturile depuse pentru dezvoltarea facultăţii, eforturi care n-au fost întrerupte nici măcar o clipă, în ciuda tuturor piedicilor ce au fost puse. A ştiut şi chiar a declarat, încă de la începutul drumului anevoios, că facultatea constănţeană va fi recunoscută alături de facultăţi cu renume din ţară. Şi aşa a fost. În urma evaluării specialiştilor Asociaţiei Europene a Universităţilor, facultatea constănţeană a primit categoria „A” (cea mai valoroasă), fiind astfel alături de facultăţi precum Cluj, Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, facultăţi cu tradiţie de peste 60 de ani în România, lăsând la coada clasamentului facultăţi precum Tg. Mureş sau Craiova. Prof. dr. Amariei a reuşit în cei zece ani de mandat la cârma facultăţii să „ridice” unitatea de învăţământ de la malul Mării Negre pe un adevărat piedestal. „Este un lucru extraordinar. Ne bucurăm nespus pentru că suntem singurii care am reuşit să avem o conducere de doctorate”, a declarat decanul facultăţii. Managementul s-a dovedit a fi unul cât se poate de bun, dovada fiind aprecierea de „aur”. Nimic nu a stat în calea obţinerii categoriei „A” în cazul facultăţii constănţene. Indicatorii de cercetare au fost unii excelenţi, cei ai managementului la fel, ai activităţii didactice, la fel. Nu trebuie uitată nici baza materială de invidiat pe care FMD o are, dotare la standarde europene ce poate fi comparată chiar şi cu multe facultăţi similare din întreaga lume. Un singur student are posibilitatea să lucreze chiar şi pe trei unituri dentare, aşa cum rar se întâmplă. Multe dintre dotări, dar şi dintre proiectele derulate sau care se află în derulare, au putut fi posibile graţie obţinerii celor peste 16 granturi, dintre care cinci sunt conduse chiar de către decanul facultăţii. Sunt granturi care au adus fonduri europene extrem de importante pentru facultate. „Centrul de cercetare şi-a făcut din plin treaba, cu toţii au muncit pentru a putea obţine aceste excelente rezultate”, a completat decanul, care a amintit şi de proiectele româno-bulgare, de asemenea cu bani europeni. Şi dezvoltarea nu se opreşte aici. Există în proiect montarea unui simulator pentru disciplinele specifice urgenţelor medicale, cât şi simularea manoperelor stomatologice pentru ca studentul să se obişnuiască înainte să lucreze direct cu pacientul. Toate aceste realizări au putut fi posibile ca urmare a eforturilor depuse de către decan, alături de echipa sa, pe parcursul a 12 ani de muncă. „M-am dedicat exclusiv învăţământului. Mi-am închis policlinica, deşi la acea vreme era cât se poate de profitabilă. Mi-am dorit prea mult să dezvolt învăţământul. Am vrut să demonstrez că şi fără pile se poate obţine performanţă, şi că nu numai tradiţia înseamnă ceva”, a declarat profesorul, emoţionat că a putut poziţiona facultatea din Constanţa în topul facultăţilor româneşti cu mare tradiţie, că a putut da un exemplu de management demn de urmat multor facultăţi din ţară. „A fost un ideal al vieţii pe care l-am atins. N-a fost imposibil, dar a fost extrem de greu”, a mai spus decanul, care a completat că a fost chiar „sabotat sistematic”. Se consideră un învingător, fapt ce a fost recunoscut chiar şi la Bruxelles. El a fost desemnat şeful secţiei româneşti a Academiei Mondiale de Stomatologie – „Pierre Fauchard”. Chiar dacă îşi va încheia mandatul pe 15 mai 2012, decanul va rămâne în cadrul facultăţii să continue proiectele ce vor duce la dezvoltarea unităţii de învăţământ care face cinste constănţenilor.