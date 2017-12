Facultatea de Medicină din Constanţa, la ceas aniversar

Chiar dacă abia a trecut de vîrsta majoratului, Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa a reuşit să se impună în ultimii ani drept una dintre cele mai prestigioase instituţii din învăţămîntul superior medical românesc. De-a lungul timpului, facultatea constănţeană a dovedit că este un proiect educaţional şi ştiinţific viabil atît prin rezultatele obţinute de studenţii şi profesorii săi, dar şi prin relaţiile internaţionale stabilite cu unele dintre cele mai mari instituţii de profil din Europa. Pentru a marca aşa cum se cuvine cei 19 ani de existenţă, zeci de studenţi, profesori şi medici au participat, ieri, la sediul facultăţii din noul campus universitar, la deschiderea oficială a celei de-a XIX-a Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice. Sesiunea a fost prezidată de către decanul facultăţii, prof. univ. dr. Petru Bordei, care a făcut o trecere în revistă a realizărilor instituţiei în ultimul an de învăţămînt. “Deşi ne pregătim încă de pe acum pentru aniversarea celor 20 de ani de existenţă, nu putem trece cu vederea realizările de pînă acum. Am reuşit să promovăm foarte multe cadre didactice, astfel că, din cei 174 de profesori, 30 sînt profesori universitari, 19 conferenţiari şi 50 şefi de lucrări. De asemenea, avem 20 de profesori care conduc 427 de lucrări de doctorat, peste 400 de medici rezidenţi, dar şi un număr crescut de studenţi străini - 183. Totodată, ne bucurăm foarte mult că am reuşit să ajungem la 100 de la doar 68 de locuri subvenţionate de stat în anul I”, a mai declarat prof. univ. dr. Bordei. Acesta a declarat că instituţia de învăţămînt s-a concentrat în ultimul an pe stabilirea unor noi contacte cu prestigioase facultăţi de medicină din Franţa, Italia şi Austria. “Am avut studenţi şi profesori care au ajuns în centrele universitare din Lille şi Nantes şi care au avut rezultate foarte bune. Aşa se face că, dacă în urmă cu şase ani, francezii au primit cu reticenţă sosirea studenţilor români, temători ca aceştia să nu rămînă acolo, acum îi apreciază foarte mult, mai ales că niciunul din ce trimişi acolo nu a avut medii sub 7. Am stabilit relaţii şi cu facultăţi din Austria, din Italia, însă am mers şi în Maroc, unde am fost impresionat de aparatura şi medicii de acolo, astfel că, în viitor vom stabili relaţii şi cu Facultatea de Medicină din Rabat”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină. “Vreau să îmi exprim bucuria pentru acest moment deosebit care scoate încă o dată în evidenţă valoarea profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Medicină. Este un moment de excepţie, iar dacă Universitatea a crescut foarte mult în ultimul timp, acest lucru se datorează şi Facultăţii de Medicină”, a declarat rectorul Universităţii “Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Cum viitorul este la fel de important ca trecutul şi prezentul, conducerea instituţiei de învăţămînt şi-a exprimat încrederea că în perioada următoare, alte două facultăţi vor fi acreditate la Constanţa. “Vom depune actele pentru acreditarea de către Comisia de Evaluare a Facultăţilor de Moaşe şi de Asistente Medicale. Acest lucru se va întîmpla chiar săptămîna viitoare pentru ca în următorii ani să vedem realizat şi acest obiectiv”, a mai declarat prof. univ. dr. Petru Bordei.