Facultăţi incriminate pe nedrept!

Specialişti din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) au demarat o amplă anchetă privind eliberarea ilegală de diplome unor tineri, controlul vizînd toate cele 13 instituţii de învăţămînt superior cu profil medical care funcţionează la nivel naţional. Mai exact, reprezentanţii Ministerului Educaţiei vor verifica felul în care s-a făcut înmatricularea, mobilitatea şi transferul studenţilor străini în ţara noastră, în vederea aplicării normelor europene referitoare la statutul de cetăţean UE sau non-UE. Se va verifica dacă ei au fost prezenţi la cursuri şi în ce condiţii le-au fost eliberate diplomele de licenţă. Potrivit ministerului, concluziile rapoartelor rezultate în urma acestor verificări vor duce la implementarea de măsuri administrative şi legale pentru reglementarea domeniului sistemului de învăţămînt superior medical din România. Precizările Ministerului Educaţiei vin după ce un post de televiziune naţional a anunţat declanşarea anchetei la facultăţile de stomatologie din patru universităţi, două de stat şi două private, pentru a se stabili dacă au eliberat ilegal diplome unor italieni care figurau ca studenţi în România, în timp ce ei profesau în Italia. Cele patru facultăţi, care au doar cursuri de zi, funcţionează în Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti şi în universităţile din Oradea, Arad şi Constanţa. Ancheta a fost declanşată în urma unor sesizări primite de la autorităţile din Roma. Suspiciunile sînt legate de faptul că mai mulţi italieni au obţinut diplomele de licenţă într-o perioadă în care profesau în Peninsulă, ca tehnicieni dentari, astfel că nu puteau fi în acelaşi timp şi în România, la studii. Potrivit postului de televiziune, care citează autorităţile de la Roma, unul din patru medici stomatologi din Italia exercită fraudulos această profesie.

Ce spun reprezentanţii universităţilor şi facultăţilor din ţară...

Rectorul Universităţii din Oradea, Cornel Antal, susţine că, în prezent, situaţia acestor diplome se află în ancheta Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). „Din 2007, de cînd sînt rector, eu am continuat cercetările şi m-am asigurat de prezenţa studenţilor la cursuri. Pentru anul universitar 2007-2008, a fost verificată prezenţa tuturor studenţilor de la stomatologie, nu numai a celor din Italia. Cei care nu au frecventat orele, nu au putut intra în examene. M-am asigurat de cunoaşterea limbii române de către aceşti studenţi. Am găsit cîţiva care nu aveau încă testul de limba română dar, în prezent, toţi străinii care sînt studenţi au testul de limba română luat cu o comisie de la Facultatea de Litere”, a precizat decanul. La Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii „Titu Maiorescu”, decanul Dan Slăvescu spune că toate controalele efectuate la unitatea pe care o conduce nu au scos la iveală nereguli. „Nu există niciun astfel de caz. La noi, toţi studenţii au fost prezenţi. Am fost controlaţi de patru ori. Studenţii străini au fost verificaţi şi dacă ştiu limba română şi dacă îi cunosc pe profesorii lor de la cursuri”, a spus Slăvescu.

Nici pomeneală de student italian la Constanţa

Conducerile celor trei facultăţi cu specific medical din Constanţa - Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Medicină Dentară - au anunţat că ele nu numai că nu au avut probleme de acest gen, dar că... niciun italian nu este înmatriculat în cadrul instituţiilor. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, a explicat că nu este vorba de niciun pericol, asta după ce s-a spus că ar practica medicina unii necunoscători în domeniu. „Noi am verificat chiar astăzi (ieri - n.r.) registrele şi am constatat că nu am avut studenţi italieni. Avem înscrişi 48 de studenţi străini din ţările arabe, din Canada, din Grecia, Germania, Tunisia, în niciun caz din Italia”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa. Şi în calitate de preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti (CMD) din Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, a declarat că în judeţul nostru nu profesează niciun italian. „S-a verificat atent fiecare drept de liberă practică, nu avem italieni care să profeseze ca medici dentişti. Noi am avut controale şi nu au scos nimic în neregulă la iveală. Niciun post naţional de televiziune nu mi-a cerut vreo informaţie în acest sens”, a mai adăugat preşdintele CMD.

Prezenţă la cursuri on line pentru viitorii dentişti

Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa nu au nicio şansă să promoveze anul dacă nu frecventează cursurile şi laboratoarele practice. La iniţiativa decanului, prof. univ. dr. Amariei, toţi studenţii sînt monitorizaţi în ceea ce priveşte prezenţa la ore, în timp util. Dacă în zece minute nu-şi anunţă prezenţa la cursuri, calculatorul se blochează şi nu mai permite trecerea prezenţei. Metoda, unică în ţară, i-a enervat la maximum pe unii studenţi, aşa că au apelat la soluţii mai puţin ortodoxe. Mai exact, ei au furat cablul computerului de prezenţă sau au tăiat unele cabluri pentru ca sistemul să nu mai poată fi folosit. „S-a rezolvat imediat problema şi continuăm în acest fel monitorizarea. Avem o bază de date foarte bine pusă la punct”, a mai spus decanul.

Al treilea scandal de proporţii

În 2008 avem de-a face cu cel de-al treilea scandal de proporţii privind diplomele eliberate ilegal, în România, unor cetăţeni străini. Reamintim că în anul 2000, Ambasada Italiei a atenţionat Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică că 63 de cetăţeni italieni obţinuseră ilegal diplome de licenţă, la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iar în 2006, la Universitatea de Medicină din Oradea, s-a descoperit că au fost eliberate peste 20 de diplome în specializări care nici măcar nu există în România.