Făgădău, cea mai bună variantă pentru Primăria Constanţa

08:54:09 / 16 Mai 2015

@nicu blandu

Am si eu cateva intrebari pentru d-voastra: locuiti in acest oras? iesiti la plimbare prin parcurile orasului? mergeti pe trotuarele Constantei? va plac florile? sunteti racordat la sistemul de incalzire si platiti o gcalorie imensa? si intrebarile pot continua ... invatati- ne si pe noi, cei care ne-am saturat de clica de infractori care conduc orasul si care nu am fost niciodata basisti si singura noastra vina este ca ne vrem orasul inapoi cum se poate sa vedem si noi viata in roz in acest oras in declin?