Făgădău le promite constănțenilor primul pasaj rutier din oraș

09:34:33 / 12 Mai 2016

minciuni

Ne-am saturat de minciunile tovarasului. Este mana dreapta a lui Mazare, a negociat in numele lui multe retrocedari.... Cand vine in Compozitorilor promite ca se apuca de astfaltare, cand o ia pe Tomis il reabiliteaza, mai pune niste stalpi chiori de iluminat ( de multe ori in dreptul semaforului ), etc. Numai treaba. E bun de beciul domnesc