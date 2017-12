Făgădău, primarul Constanţei!

07:34:40 / 07 Iunie 2016

Alegatorii constanteni

Dupa aproape 27 ani in Constanta,unul dintre orasele emancipate pana in 89,sa fie ales in continuare PSD este un mare semn de intrebare. Sa alegi continuatorul Partidului Comunist,pe copii fostilor mari activisti comunisti ma face sa cred ca sunt multi locuitori constanteni care au uitat de anii aceia intunecati ai comunismului,cu oprirea circulatiei transportului in comun,cu interminabilele cozi la alimente,cu rafturile pline in alimentari de fel de fel de conserve,de o portie de jumatate de pachet de unt si 2 litri de lapte lunar de persoana,de oprirea energiei electrice seara si uneori noaptea,de painea pe cartela(la Constanta din motive propagandistice nu s-a aplicat) de programul de lucru de 6 zile saptamanal,uneori chiar sapte,de obligatia amenintatoare de merge toamna,cu turma,la munci agricole,de 40 litri benzina lunar si circulatia autoturismelor duminica in functie de numarul de inmatriculare,de faptul ca n-aveai voie sa detii nici macar un dolar gasit pe strada,de imposibilitatea de a obtine un pasaport etc. Sa nu mai persiflati dragi constanteni populatia rurala a judetului,care cunoscandu-si personal candidatii,au votat masiv pe cei ai altor partide decat PSD. Cat despre cei care lauda frumusetea Constantei inseamna ca n-au trecut podul de la Cernavoda si daca vor sa faca o comparatie sa mearga in turneu prin Timisoara,Cluj,Piatra Neamt,Falticeni(da Falticeni!)Pitesti,Tg Mures,Suceava ca sa nu amintesc de Sibiu sau Brasov. Noi am avut un Cazinou care acum este pazit sa nu cada peste oamenii veniti la plimbare in loc sa fie un superb loc de admirat. Brasovul si Sibiul au doua centre istorice pastrate sau modernizate pe cand la noi risti sa te muste cainii sau sa fii talharit chiar in plina zi printre daramaturi,molozuri sau pereti care te informeaza ca pot cade peste tine. Mi-aduc aminte de politrucul Brucan scos in fata de politrucul Iliescu si care ne atentiona ca ne trebuiesc 20 ani si cand colo nici 27 nu au fost deajuns