„Faith No More” concertează în România

Trupa americană „Faith No More” concertează, pe 15 august, la Sala Polivalentă din Bucureşti, show-ul făcînd parte din „Reunion Tour 2009\", care marchează reunirea membrilor formaţiei după 11 ani de absenţă de pe scena muzicală. Biletele pentru concertul trupei „Faith No More” de la Bucureşti s-au pus în vînzare de ieri, în reţeaua magazinelor Diverta.

„Faith No More” este o trupă care s-a înfiinţat în anul 1982, în San Francisco, California. Stilul muzical abordat este rock alternativ, cu influenţe heavy metal, rock progressive, hip hop, punk hardcore, thrash metal şi jazz. Componenţii trupei „Faith No More” sînt Mike Patton (solist vocal), Billy Gould (chitară bas), Mike Bordin (tobe), Roddy Bottum (clape) şi John Hudson (chitară). Printre cele mai cunoscute piese ale formaţiei se numără „Easy\", „We Care a Lot\", „Epic\", „Stripsearch\", „Everything\'s Ruined\", „Falling to Pieces\", „The Real Thing\" şi „Last Cup of Sorrow\". Trupa „Faith No More” a lansat, în cei 17 ani de carieră, şase albume – „We Care a Lot\" (1985), „Introduce Yourself\" (1987), „The Real Thing\" (1989), „Angel Dust\" (1992), „King for a Day... Fool for a Lifetime\" (1995) şi „Album of the Year\" (1997) -, care au fost vîndute în peste 10 milioane de exemplare în întreaga lume.

„Reunion Tour 2009\" include concerte în mai multe ţări europene, precum Marea Britanie, Elveţia, Italia, Germania, Austria, Finlanda, Norvegia, Suedia, Letonia, Danemarca, Polonia, Finlanda, Bulgaria, Belgia, Olanda şi Franţa. Evenimentul din România este organizat de King Size Production şi Bring The Noise.