Faithless revine în România

Primul nume confirmat în programul celei de-a patra ediţii a Festivalului B\'estfest, care va avea loc între 16 şi 18 iulie, în parcarea complexului Romexpo, din capitală, este formaţia Faithless. Trupa, alcătuită din Maxi Jazz, Sister Bliss şi Rollo Armstrong, a mai concertat şi la prima ediţie a evenimentului, în 2007, şi este una dintre favoritele publicului autohton.

Nume reprezentativ al muzicii electro din Marea Britanie, Faithless a îmbinat de-a lungul carierei genuri variate, de la electro la dance şi chiar trance, influenţe hip-hop, trip-hop şi spoken-word, refuzând încorsetarea într-un singur stil muzical. Trupa a ajuns pe primele locuri ale topurilor din întreaga lume încă din anul 1995, când debutat cu piesa „Salva Mea\". Anul 1996 a marcat apariţia primului album de studio, \"Reverence\", fiind urmat de \"Sunday 8pm\", \"Outrospective\", \"No Roots\" şi \"To All New Arrivals\" (2006). În prezent, la patru ani după apariţia ultimului material, Faithless se pregăteşte de lansarea unui nou album de studio, intitulat \"Calling All The Faithful\", primul extras de pe acesta fiind single-ul „Sun To Me\". Alături de proiectele derulate împreună în decursul celor 15 ani de carieră, cei trei membri Faithless sunt implicaţi şi într-o serie de alte colaborări şi proiecte paralele. Figura feminină a trupei, Sister Bliss, este unul dintre cei mai de succes DJ din Marea Britanie, lucrând cu nume internaţionale cunoscute, printre care şi favoritul Madonnei, Paul Oakenfold. Printre proiectele de succes ale lui Maxi Jazz se numără hitul trance „Dance4life\", în colaborare cu Tiesto, şi piesa „My Culture\" a lui Robbie Williams. „Omul din umbra” Faithless, producătorul Rollo, deţine şi el un portofoliu impresionant, fiind persoana din spatele albumelor de succes ale lui Dido, care este sora lui, punându-şi amprenta şi pe piesele unor artişti precum Simply Red şi Pet Shop Boys.