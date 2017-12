Faleza Neptun - Jupiter, cosmetizată

DISCUŢII Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a avut, vineri, o întâlnire cu agenţii economici care deţin active în zona limitrofă lacurilor şi plajelor din staţiunile Neptun şi Jupiter. În cadrul discuţiilor, care au avut loc la Casa de Cultură, primarul le-a prezentat agenţilor din turism un proiect de modernizare a falezei Neptun - Jupiter, care ar urma să fie pus în aplicare până la 1 iunie. Potrivit declaraţiilor edilului, proiectul este conceput sub forma unui parteneriat public-privat şi are în vedere reamenajarea zonei cuprinse între limita plajei şi lacurile din Neptun şi Jupiter. Conform proiectului întocmit de Primărie, în acest perimetru va exista un concept urbanistic unitar, la a cărui realizare vor contribui financiar atât Consiliul Local Mangalia, cât şi agenţii economici din zonă. Astfel, pentru modernizarea zonei se vor folosi materiale speciale pentru pavaj, iar faţadele clădirilor vor fi refăcute. De asemenea, se vor instala băncuţe şi mobilier urban, care vor da o notă de modernism zonei. În plus, a afirmat primarul, amplasarea tarabelor şi chioşcurilor pe viitoarea faleză va fi interzisă, iar aleile pietonale din apropierea lacurilor vor fi acoperite cu lemn, se vor construi pontoane pentru accesul turiştilor şi se va institui o zonă de protecţie în jurul lacurilor.

INVESTIŢII Cristian Radu a spus că între lacuri şi plajă se pot realiza doar construcţii fără etaj, iar aprovizionarea unităţilor de alimentaţie publică se va face în baza unui program prestabilit. „Pentru a crea un aspect plăcut în perimetrul dintre lacuri şi mare, se pot instala instalaţii de lumini şi fântâni arteziene, spaţii pentru copii sau elemente de atracţie turistică, potrivit conceptului urbanistic unitar”, a menţionat primarul. El a spus că deţinătorii de active din zonă trebuie să fie investitori serioşi pentru a participa la implementarea acestui proiect. La finalul întâlnirii, agenţii economici au agreat propunerea municipalităţii, însă au atras atenţia că şi hotelierii trebuie să se implice în modernizarea staţiunilor, în primul rând prin igienizarea şi ecologizarea activelor deţinute.