Falimentele bancare din SUA stîrnesc îngrijorare!

Analiştii de pe Wall Street se întreabă cîte bănci ar mai putea da faliment şi, mai ales, cine urmează, după colapsul de la sfîrşitul săptămînii trecute al IndyMac, una dintre cele mai mari bănci ipotecare din SUA. Autorităţile de reglementare din SUA se aşteaptă ca zeci de bănci americane să dea faliment la anul, în contextul scăderii constante a preţului caselor şi extinderii creditelor neperformante. Băncile americane se află, însă, într-un pericol mult mai mic decît la sfîrşitul anilor \'80 şi începutul deceniului următor, cînd peste 1.000 de instituţii asigurate federal au dat faliment, în timpul crizei economiilor şi a creditelor. Căderea, cel mai mare colaps al instituţiilor financiare americane de la Marea Criză încoace, a determinat o intervenţie de susţinere făcută de Guvern, care i-a costat pe contribuabilii americani aproape 125 de miliarde de dolari.

Problemele actuale se extind însă atît de rapid la unele dintre băncile mici şi mijlocii, încît este posibil ca 150 de bănci din cele 7.500 din SUA să dea faliment în următoarele 12-18 luni. Alte bănci ar putea să îşi închidă unităţi sau subisidiare şi să caute posibilităţi de a fuziona. Mulţi investitori se simt ameninţaţi după ce autorităţile federale de reglementare au declarat, săptămîna trecută, falimentul IndyMac Bank, cu sediul în California, una dintre cele mai mari bănci de economii şi de credite din SUA. Cu active de 32 de miliarde dolari, IndyMac, ce fusese separată de Countrywide Financial Corporation, a fost cea mai mare bancă americană ce a dat faliment în ultimii 20 de ani. Viitorul băncilor Fannie Mae şi Freddie Mac este vital pentru întregul sector bancar. În contextul în care administraţia Bush încearcă să pună capăt crizei de la cele două mari bănci ipotecare americane, Fannie Mae şi Freddie Mac, rezultatele financiare ce vor fi publicate, în zilele şi săptămînile viitoare, de unele dintre cele mai mari firme din ţară ar putea transmite mai multe semnale sumbre despre starea deplorabilă a industriei financiare. În ultimele săptămîni, cotaţia acţiunilor unor bănci regionale, cum ar fi BankUnited Financial Corporation din Florida sau Downey Financial Corporation din California, a scăzut solid, ca urmare a îngrijorărilor pentru starea financiară a băncilor.

În raportul “Who Is Next?” în traducere Cine urmează?, dat publicităţii la sfîrşitul săptămînii trecute, analistul Richard Bove a publicat ponderea unor credite bancare neperformante, fie pentru că activele au fost sechestrate, fie că a trecut scadenţa de plată de 90 de zile. Acesta a introdus conceptul unei “zone de alertă”, care depăşeşte un prag de 5%. Şapte bănci se încadrează în această categorie. Guvernul s-ar putea confrunta, însă, cu mai puţine falimente decît în trecut, deoarece fondurile private de investiţii ar putea cumpăra o serie de bănci care au probleme. Autorităţile de reglementare iau în considerare posibilitatea schimbării unor reglementări care să permită fondurilor închise de investiţii să cumpere pachete mai mari de acţiuni la bănci, iar mai mulţi investitori proeminenţi, cum este Wilbur Ross, au adunat fondurile şi sînt gata de acţiune.