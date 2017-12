Falimentul Astra, la un cutremur distanţă

TOO BIG TO FAIL? NU! Astra Asigurări nu ar putea să îşi onoreze obligaţiile de plată în cazul producerii unui eveniment de risc major, a confirmat, ieri, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Radu Ruşanu, după ce, în urmă cu o săptămână, un raport intern al ASF, „rătăcit“ prin mass-media, a aruncat bomba, relevând că cel mai mare asigurător din România, Astra, ar da faliment în caz de cutremur. La finele lui septembrie 2013, conform datelor asociaţiei naţionale a asigurătorilor (UNSAR), Astra avea peste două milioane de poliţe valabile pe clasa de asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale. În acest context, ASF a demarat o procedură de redresare financiară prin administrare specială a companiei Astra, aflată în proprietatea omului de afaceri Dan Adamescu, a suspendat acţionarii şi conducerea şi a numit firma KPMG drept administrator special. „KPMG are dezlegare să vândă imobile şi active pentru a redresa situaţia financiară a Astra. Asigurătorul va fi controlat de KPMG până când îşi revine“, a punctat Ruşanu. El a adăugat că fostul preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Daniel Tudor, a protejat Astra Asigurări şi „va avea multe de răspuns, întrucât, în ultimii cinci ani, compania nu a fost controlată aproape deloc”: „A fost un control început în 2012 şi finalizat în 2013, mai precis vineri, 26 aprilie 2013, în condiţiile în care noua conducere a ASF a venit luni, 29 aprilie 2013. Noi am găsit controlul finalizat. Fosta conducere a CSA a stabilit un plan de măsuri eşalonat pe nouă luni, până la 31 decembrie 2013”.

PRACTICI ILEGALE Potrivit datelor ASF, Astra Asigurări a subestimat în mod voit daunele pe care ar putea să le plătească, astfel că rezervele constituite au fost cu 40% mai mici decât era necesar, respectiv cu 100 milioane lei. Ba mai mult, compania acorda credite uriaşe altor companii din grup şi reasigura la companii de profil înregistrate în insulele Cayman. „KPMG va trebui să iniţieze în regim de urgenţă procedurile legale de majorare a capitalului social al Astra până la un nivel optim. În plus, va trebui făcută inventarierea tuturor dosarelor de daună. În tot acest timp, Astra nu va avea voie să facă investiţii sau să îşi înstrăineze bunurile“, a conchis Ruşanu. Practic, cei mai şifonaţi din această situaţie ies clienţii, care nu mai au siguranţa că Astra le va putea achita daunele. Din câte se pare, băncile se fereau cu sfinţenie de Astra, la fel ca şi celelalte firme din piaţa de profil, astfel că un eventual faliment al asigurătorului n-ar avea efect de tsunami în sector.