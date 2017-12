Falimentul bancar din zona euro, plătit la comun

Costurile închiderii unei bănci din zona euro vor fi suportate, iniţial, aproape integral de ţara de origine, dar obligaţiile celorlalte state din regiune vor creşte treptat, urmând să ajungă egale în zece ani, potrivit unui proiect care este discutat astăzi, la o întâlnire extraordinară a oficialilor UE. Propunerea a fost pregătită de Lituania, care deţine preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene, relatează CNBC. Astfel, încheierea unui acord înaintea summitului UE de la Bruxelles (19 - 20 decembrie) ar permite cancelarului german, Angela Merkel, şi partenerilor săi să anunţe o reformă bancară majoră. Dacă banii acumulaţi din contribuţiile băncilor, în primul an, vor fi insuficienţi pentru finanţarea închiderii unei bănci, alte fonduri din ţările zonei euro vor contribui cu până la 10% din deţinerile lor. În al doilea an, fondul din ţara de origine a băncii care trebuie închisă va fi obligat să utilizeze numai 90% din banii acumulaţi înainte de a cere sprijinul partenerilor din zona euro, care vor contribui cu până la 20% din deţineri. În acest fel, până în al zecelea an, fondul ţării de origine va trebui să contribuie cu 10% din necesar, înainte de a cere sprijin suplimentar.