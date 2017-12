Falimentul în construcţii poate fi evitat prin asigurare

Dezvoltarea puternică a sectorului de construcţii oferă noi oportunităţi pentru companiile de asigurări şi brokerii de asigurări. Fiind vorba de o activitate cu un grad de risc destul de ridicat, numai dacă ne gîndim la termenele de livrare a construcţiilor sau la accidentele care au loc pe un şantier de construcţii, asigurările pentru această activitate au devenit o necesitate. Cine se asigură în acest caz? În primul rînd, asigurarea este necesară constructorului, fie că este vorba de o clădire rezidenţială, comercială, hală industrială sau depozit, pentru că acesta răspunde de clădire, pînă la predarea ei. Se asigură în cazul unor serii de riscuri, precum incendii, inundaţii sau pagube provocate altora, inclusiv riscurile aferente muncitorilor constructori. O altă persoană la fel de interesată de asigurarea construcţiei este şi dezvoltatorul sau beneficiarul lucrării ce urmează a fi finalizată. Şi în acest caz se asigură împotriva eventualelor pierderi pricinuite de întîrzierea finalizării construcţiei, de diverse accidente, dezastre sau furturi. Ce acoperă o poliţă de asigurare a construcţiilor? Prima secţiune se referă la daunele materiale: asigurarea lucrării, a utilajelor, a materialelor de construcţii sau a clădirilor deja existente Toate componentele unui şantier pot fi expuse riscului de accidente, de dezastre, furturi etc. A doua secţiune este cea a răspunderii civile faţă de terţi. Asigurarea acoperă în acest caz diverse riscuri provocate altora de constructor, precum distrugerea unei conducte de gaze, de apă sau electricitate, afectarea altor clădiri vecine din cauza vibraţiilor sau unor accidente, precum căderea unei macarale sau a unui obiect ce poate afecta chiar şi un trecător. Asigurarea este necesară şi în cazul riscului de întrerupere sau întîrziere a lucrării (business interruption), cauzatoare de pierderi importante. Condiţii meteo neprielnice, precum inundaţii, furtuni, cutremure sau alte cauze neprevăzute ce întîrzie lucrările pot produce pierderi însemnate din profitul operaţional sau din profitul viitor ce-l poate aduce viitoarea clădire (vînzări, chirii etc.). Asigurarea acoperă, fireşte, toate aceste potenţiale pagube. Asigurarea muncitorilor constructori, dat fiind că acesta este un domeniu în care rata accidentelor este destul de mare, poliţa poate acoperi cheltuielile legatate de accidentele şi bolile suferite de muncitori. Surprinzător, asigurarea de construcţii nu este costisitoare, spune directorul general al societăţii de brokeraj Capital&Alliance, Cristian Anghel, specializată în această activitate. \"Dacă ne gîndim la pagubele serioase ce pot surveni în cazul unei construcţii, atunci costul asigurării chiar este neînsemnat pentru un constructor sau developer.\" Concret, prima de asigurare variază între 0,009% şi 0,2% din valoarea construcţiei, în funcţie de tipul acesteia. De exemplu, în cazul proiectelor comerciale sau al celor rezidenţiale, costul total al poliţei de asigurare este de numai 0,12%-0,18% din valoarea construcţiei”. Nu la fel gîndesc cei care plătesc prima de asigurare, adică dezvoltatorul sau constructorul, pentru că fiind vorba de asigurarea unor proiecte cu valori de zeci de milioane de dolari sau euro, chiar şi un procent de 0,12% (reprezentînd asigurarea) poate fi considerat de constructor sau developer un cost prea mare. \"O asigurare este privită, din pacate, ca ceva exotic, un cost suplimentar de care te poţi dispensa, mai degrabă decît o necesitate, o garanţie că poţi dormi liniştit fără să-ţi fie teamă că s-ar putea întîmpla ceva ce ar putea afecta serios activitatea firmei. Sau chiar ar putea-o duce spre faliment. Cum aşa? O explozie pe şantier poate afecta structura de rezistenţă a clădirii, fapt ce poate produce pagube de milioane de euro pentru refacerea lucrării. O asigurare acoperă integral o astfel de situaţie, ajutînd constructorul să-şi revină rapid şi fără prea multe întîrzieri. Însă în lipsa unei asigurări, resursele financiare suplimentare necesare redresării situaţiei trebuie găsite în altă parte, iar în cazul în care compania are dificultăţi în acest sens, poate surveni falimentul. În concluzie, cu cît valoarea unui proiect este mai mare, cu atît cresc riscurile şi, în consecinţă, necesitatea unei asigurări”, a explicat Anghel.