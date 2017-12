Falimentul loveşte în agenţiile imobiliare

Falimentul a lovit aproape 10% din membrii Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare (ARAI), în ultimele şase luni, ca urmare a dificultăţilor de vînzare de pe piaţa imobiliară, iar o parte din cei care încă îşi continuă activitatea şi-au completat portofoliul cu alte tipuri de servicii, precum amenajări interioare şi curăţenie. \"În ultimele şase luni, 10-15 agenţii imobiliare membre ale ARAI şi-au suspendat activitatea. Ceilalţi membri, în lipsa vînzărilor de locuinţe, trăiesc din închirieri, din consultanţă, iar o parte dintre ei şi-au dezvoltat activităţi conexe, precum administrare de proprietăţi, amenajări interioare, mutări, curăţenie\", a declarat preşedintele ARAI, Ruxandra Cleciu. Menţionăm că ARAI are peste 160 de membri în toată ţara, care se luptă cu piaţa rezidenţială blocată de băncile ce se încăpăţînează să nu dea credite. \"Problema este lipsa finanţării. Băncile spun că dau credite, în realitate însă, nu se dau credite ipotecare. (...) De asemenea, evaluările proprietăţilor de către bănci se fac la jumătatea valorii din perioada de vîrf de anul trecut pentru apartamentele vechi, iar la cele noi, evaluările sînt cu 15% faţă de preţul de listă\", a spus Cleciu. Pe de altă parte, ea a precizat că revigorarea vînzărilor de locuinţe depinde şi de echilibrul economic pe care îl are ţara. \"Sîntem pe punctul de a pune pe umerii noştri o povară foarte mare prin acordul cu FMI. Dacă este bine gestionată suma împrumutată, am putea vedea o revigorare a pieţei\", a afirmat Cleciu. Referindu-se la evoluţia preţurilor, reprezentantul ARAI a arătat că pe segmentul locuinţelor vechi vor continua să scadă, dar nu la nivelurile vehiculate pe piaţă, de 8.000 de dolari (echivalentul a 6.000 euro) pentru un apartament. În ceea ce priveşte locuinţele noi, Cleciu a menţionat că dezvoltatorii \"au făcut deja eforturi\", dar că nu mai pot să scadă sub nivelul costului. Pe de altă parte, preşedintele ARAI susţine că nici introducerea sistemelor de finanţare directă de la dezvoltatori nu a revigorat vînzările de locuinţe.