Falimentul personal, îngropat definitiv

08:53:42 / 15 Februarie 2014

Halal Guvern, halal socialisti!

Ca de obicei, guvernul roman pune totul in carca cetateanului. Ca exemplu, daca un amarat de pensionar nu mai are de unde sa-si plateasca intretinerea care a ajuns la cifre astronomice, poate fi executat fara multa vorba pentru datorii si ramane in strada! Asa apara guvernul socialist cetatenii Romaniei!