Fals medic, cercetat de poliţişti

06:37:22 / 11 Noiembrie 2015

Fals medic

In urma cu ceva timp am avut mama bolnava de cancer. Cativa cunoscuti mi-au vorbit despre Daniel Menrath, un presupus medic care ar fi studiat in China. El are mai multe carti publicate si semnate cu dr. Daniel Menrath si cabinet medical in Piata Universitatii. Practica medicina de foarte mult timp. Am mers de mai multe ori impreuna cu mama mea la cabinetul lui. Fiecare vizita insemna costuri mai mari de 5000 lei pe medicamente si consultatie. Pe masura ce timpul trecea situatia mamei mele se inrautatea, iar informatiile primite despre Daniel Menrath, erau din ce in ce mai contadictorii. Chiar si pe Internet el se prezenta cand medic neuropat, cand medic naturopat. O totala confuzie! Atunci mi-am pus in mod clar intrebarea cine este medicul sau doctorul Daniel Menrath? Daniel Menrath nu absolvise nicio scoala sau facultate cu profil medical, nu a obtinut niciodata drept de libera practica in medicina, nu detinea parafa medicala, nu avea cabinet medical autorizat, nu avea o firma sau alta forma legala pentru a inregistra activitatea cabinetului, nu dadea niciodata bon fiscal pe medicamente si consultatii, nu avea decat medicamente scumpe si contrafacute, nu avea contracte de munca pentru angajatii sai, nu avea cadre medicale pregatite pentru cabinetul sau medical. Nimic! Totul era o mare minciuna. Daniel Menrath se promoveaza ca fiind un medic foarte bun, publicand pe Internet multe informatii despre el, fara ca el sa aiba terminata nici un fel de scoala sau facultate in domeniul medical. Singura scoala urmata de el a fost scoala de soferi. O simpla verificare pe site-ul Colegiului Medicilor din Romania, unde se gaseste Registrul Medicilor, mi-a confirmat inca o data ca aceasta persoana nu este medic si nu are are drept de libera practica in medicina http://www.cmr.ro/registru/ Medicamentele pe care le vinde la cabinet sunt contrafacute, fara a fi autorizate de catre Agentia Nationala a Medicamentului, deoarece Daniel Menrath nu are nicio diploma din domeniul medical sau farmaceutic si nici cabinet autorizat pentru a obtine asemenea autorizatii. Daniel Menrath practica la cabinetul sau preturi foarte mari pentru medicamente contrafacute si consultatii. Alaturi de medicamente si consultatii obtine sume enorme de bani din vanzarea cartilor pe care le-a publicat si a CD-urilor cu muzica compusa de el. Cartile publicate sub titlul si numele sau i-au fost scrise, traduse si copiate din materiale si studii aparute in strainatate de catre persoane dedicate lui. Chiar si pe Montignac l-a copiat! Cartile lui Daniel Menrath, Hrana pentru viata, Dieta vietii, Urina-medicament pentru viata sunt plagiate din alte carti. Daniel Menrath este si compozitor. A scos pe piata si comercializat multe CD-uri cu pseudonimul Daien Main. 18 melodii de pe CD-ul "Umbra Inimii", al lui Daniel Menrath, sunt de fapt ale compozitorului Giovanni Marradi, iar 15 melodii de pe CD-ul lui, denumit "Tie", sunt de fapt ale autorului Chris Spheeris. Incasarile de bani pe medicamente, consultatii, carti si muzica sunt uriase fara ca pacientii sa primeasca bon fiscal. Daniel Menrath are cabinetul in Cladirea Chimexim, din bd. Regina Elisabeta, nr. 7, et. 2, sector 3, Bucuresti. Programari la secretariat la numarul 0735366307. Pentru cabinet Daniel Menrath nu are firma sau o alta forma legala de functionare, iar programul este dupa amiaza, pana spre miezul noptii pentru a nu fi vizitat de catre vreo autoritate de control. Cabinetul nu are nici un nume, iar portarii cladirii stiu ce sa spuna in caz de aparitie a unui control. Uneori Daniel Menrath acorda consultaii prin telefon la numarul 0726980858 sau prin email la adresa dmenrath@gmail.com. Produsele si serviciile cabinetului sau sunt prezentate la adresa http://genovitalia.ro/ Daniel Menrath este un om foarte orgolis si razbunator. In urma cu ceva timp un pacient a indraznit timid sa-i spuna lui Daniel Menrath ca ceea ce vinde el, Daniel Menrath, este furt. Reactia lui Daniel Menrath a fost violenta. Cum este posibil ca Daniel Menrath, escroc notoriu, sa practice medicina timp de 25 de ani fara ca o autoritate a statului sa se sesizeze si sa constate ca el nu are nici o pregatire medicala? Acest medic sarlatan incaseaza sume mari de bani de la oameni suferinzi, aflati uneori in ultimele zile de viata. Daniel Menrat ajunge la cabinet cu intarziere, iar pacientii il asteapta claie peste gramada. Intra pe usa nervos spunand ca in timp el ce se indrepta spre cabinet a fost sunat pe mobil de la CSAT, la Cotroceni, sa participe de urgenta la sedinta CSAT. Nu a putut sa spuna nu! Descurajeaza orice nemultumirea sau curozitate a pacientilor. Cand este intrebat de catre pacientii lui daca el lucreaza si in alta parte, Daniel Menrath spune ca lucreaza in paralel la Institutul Oncologic Bucuresti sau la Spitalul de Arsi sau la Spitalul SRI. Fiecare minciuna este demontata cand intalneste cate un pacient care are informatii despre cate un spital din lista lui si atunci Daniel Menrath schimba minciuna si incadrarea in munca. Cand termina lista cu minciuni cu spitalele de stat in care lucreaza el, incepe sa spuna despre faptul ca lucreaza la un Departament special al Ministerului Apararii sau la Departamentul Zero al SRI. Daniel Menrat este inepuizabil in a inventa povesti cu locurile lui de munca si implicarea lui hotaratoare in aceste institutii. La consultatiile lui medicale se discuta foarte putin despre simptome, diagnostice, investigatii sau analize, in schimb Daniel Menrath povesteste intamplari care mai de care mai neobisnuite. El isi manipuleaza pacientii si cunoscutii prin minciuna. Iar la sfarsitul unei consultatii pacientii cumpara cele mai noi medicamente produse de Daniel Menrath, foarte scumpe datorita unei noi formule terapeutice si a unui nou continut. Aceste medicamente sunt doar niste capsule de plastic, in care se gaseste un continut stiut doar de Daniel Menrath, fiind de fapt falsuri care nu au avizul Agentiei Nationale a Medicamentului sau al Ministerului Sanatatii. Daniel Menrath nu respecta nici pe departe pe propria sa persoana dietele, stilul de viata sau terapiile pe care le recomanda la consultatiile sau in cartile lui. Se pot obtine informatii oficiale de la Colegiul Medicilor despre faptul ca el nu este acreditat medic, de la Ministerul Sanatatii despre faptul ca el nu are cabinet autorizat, de la Registrul Comertului despre faptul ca el nu are o forma legala de inregistrare a activitatii lui contabile, de la Agentia Nationala a Medicamentului despre faptul ca el nu si-a autorizat medicamentele si tratamentele si de la ITM despre faptul ca nu are contracte de munca pentru el si angajati. Sau se poate verifica la cabinetul lui ca nu a afisat la receptie niciun document oficial de functionare a cabinetului. Nu veti gasi asa ceva! Acest doctor sarlatan iubeste mult banii si traieste ca un nabab, avand o masina de teren unicat, un domeniu imobiliar in Caciulati-Ilfov, vecin cu doctorita Ioana Miloiu, partenera lui de altadata, si un alt domeniu imobiliar la Moroeni.