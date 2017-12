Fals medic, condamnat la pușcărie

Un tânăr de 28 de ani, din Teleorman, care i-a pus pe jar pe polițiștii constănțeni în urmă cu aproape doi ani, după ce a încercat să escrocheze mai multe persoane, ar putea merge la pușcărie. Roberto Nelu Mariean a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanța la un an de închisoare cu executare pentru tentativă de înșelăciune, dar sentința nu este definitivă. Potrivit procurorilor, în vara anului 2013, suspectul a venit la Constanța, unde și-a pus în aplicare planul. El a sunat la mai multe instituții publice și, dându-se drept medic, le-a cerut interlocutorilor săi diverse sume de bani pentru „ajutorarea unor bolnavi”. Individul le livra victimelor o poveste înduioșătoare despre un pacient nevoiaş aflat în îngrijirea sa, care are mare nevoie de sprijin financiar pentru a-şi procura medicamente. Unii l-au crezut pe Mariean și i-au dat bani, alții, însă, nu s-au lăsat păcăliți și au verificat informațiile prezentate de acesta. Cel care l-a demascat pe escroc a fost colonelul Viorel Jianu, fostul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea".

PRINS ÎN FLAGRANT Pe 20 august 2013, Roberto Nelu Mariean a sunat la ISU „Dobrogea”, şi-a subţiat vocea şi s-a dat drept medic pneumolog. „Am primit un telefon, iar cel care a sunat mi-a solicitat 270 de lei în sprijinul unui pacient bolnav, care nu are posibilitatea de a-şi procura medicamentele. Am fost de acord, însă ceva mi s-a părut suspect şi am vrut să verific”, a declarat fostul șef al ISU „Dobrogea”, la scurt timp de la incident. În momentul în care a luat legătura cu adevăratul doctor, colonelul a aflat că totul a fost o înscenare. Pentru că falsul medic îi spusese la telefon că va trimite un băiat pentru a ridica banii, şeful ISU „Dobrogea” a anunţat imediat autorităţile, iar lucrătorii Serviciului de Investigaţii Criminale au pus la cale un flagrant. Astfel, atunci când a venit să îşi ridice „ajutorul”, tânărul a dat nas în nas cu poliţiştii. Roberto Nelu Mariean a fost reținut și, a doua zi, arestat preventiv pentru tentativă de înșelăciune. El a declarat, în fața anchetatorilor, că este nevinovat. „Am ieşit de la spital şi m-a trimis doctorița mea să iau nişte bani de la cineva, însă m-a reținut Poliţia. Nu ştiu de ce, pentru că eu nu am cerut bani de la nimeni”, a susținut tânărul. La data respectivă, avocatul său nu a negat, însă, că suspectul l-a sunat pe colonelul Jianu. Din contră, el a susţinut în sala de judecată că Roberto Nelu Mariean, neavând prea multă şcoală şi câștigându-și existența din cerșetorie, nu a considerat că a le solicita bani oamenilor la telefon este cu mult mai grav decât dacă îi cere pe stradă.