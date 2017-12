False vânzătoare de detergent, eliberate din arest

Două femei din Galaţi, acuzate de tâlhărie, au fost puse, ieri, în libertate, de Judecătoria Constanţa, care le-a înlocuit măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Dosarul în care Daniela Constandina Ali şi Ana Maria Alina Tofan sunt judecate se află pe rolul instanţei. Potrivit rechizitoriului, cele două sunt acuzate că, pe 17 septembrie, au intrat în locuinţa unei femei de 64 ani, din Constanţa, sub pretextul de a-i vinde acesteia detergent. Anchetatorii spun că cele două au furat 50 de lei din casa pensionarei, după care au lovit-o şi au fugit. Ana Maria Alina Tofan a recunoscut că a lovit-o pe bătrână, dar a susţinut că declaraţia dată la Poliţie i-ar fi fost luată sub presiune. În schimb, Daniela Constandina Ali a negat toate acuzaţiile, spunând că pe 17 septembrie a mers împreună cu Ana Maria Alina Tofan, în oraş, pentru a vinde detergent. „Ea a sunat la o uşă, proprietara a deschis, iar Ana Maria i-a oferit un pachet cu detergent spunându-i că, dacă îl cumpără, va primi unul gratis. A intrat în apartament, iar eu am rămas afară. La scurt timp, am auzit un ţipăt al proprietarei, probabil ca o reacţie la preţul spus de Ana Maria Tofan. Apoi am auzit-o şi pe aceasta din urmă ţipând. Recunosc că am depăşit atunci pragul uşii. Ambele ţipau şi trăgeau una de alta. Am luat-o pe Ana Maria Tofan de acolo şi, când am coborât scările, femeia a ieşit la balcon şi a început să strige după noi „hoaţelor”, dar nu am înţeles de ce. Afară am fost oprite de nişte muncitori care lucrau la blocul din care ieşisem, după care a venit şi femeia respectivă. Muncitorii au întrebat-o dacă i s-a furat ceva, dar ea a spus că nu. Nu înţeleg de ce la Poliţie a dat o altă declaraţie, în care a spus că i s-ar fi furat 50 de lei şi ar fi fost lovită cu pumnii şi picioarele”, a declarat Daniela Constandina Ali.