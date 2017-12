Falşi inspectori OPC

Două femei de 45 şi respectiv 43 de ani sunt cercetate de poliţişti după ce au fost prinse în flagrant, în timp ce încercau să înşele un agent economic din oraşul Mangalia. Oamenii legii spun că Georgeta B, de 45 de ani şi Mariana P., de 43 de ani, din Bucureşti, au minţit că lucrează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) şi au “controlat” fără drept o societate comercială din Mangalia. La finalul aşa - ziselor verificări, cele două suspecte i-ar fi cerut administratorului firmei suma de 400 de lei, pentru a nu-l amenda. După ce au primit banii, spun anchetatorii, cele două au plecat pentru a-şi încerca norocul şi în altă parte. Potrivit anchetatorilor, folosindu-se de acelaşi scenariu, Georgeta B. şi Mariana P. au intrat în punctul de lucru al unei alte societăţi comerciale, sub acelaşi pretext. Reprezentanţii firmei au bănuit că ceva e în neregulă şi au apelat linia unică 112, chemând în ajutor Poliţia. Oamenii legii au ajuns în scurt timp la adresa indicată şi le-au reţinut pe cele două femei pentru audieri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit că acestea nu lucrează în cadrul ANPC. Ele sunt cercetate pentru infracţiunile de înşelăciune şi uzurpare de calităţi oficiale. „Un comisar real are asupra lui delegaţia de serviciu, care este eliberată în fiecare zi înainte de a pleca în control pentru fiecare echipă în parte. De asemenea, trebuie să aibă legitimaţia cu două coperţi în care apar fotografia titularului, datele şi sigla ANPC. În plus, inspectorii trebuie să noteze în registrul de control unic activitatea de la faţa locului. Cel mai important este faptul că niciun comisar nu încasează banii. Se alcătuieşte un proces verbal de contravenţie iar agentul economic achită sancţiunea la Trezorerie”, a declarat Dionisie Culeţu, comisar şef al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului Constanţa.