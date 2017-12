Falsifici documente de călătorie, te alegi cu un pomelnic de infracțiuni!

„Am găsit carnetul și l-am folosit ca să-mi cumpăr bilet de tren cu reducere, pentru că nu am avut destui bani!”. Este scuza pe care o aud frecvent polițiștii ce patrulează în trenuri de la călătorii care folosesc documente falsificate pentru a-și cumpăra bilete la preț redus. Mulți dintre ei refuză să se legitimeze, așa că șeful de tren este nevoit să apeleze la ajutorul poliţiştilor atunci când prinde un călător fără bilet şi care susține că nu are nici carte de identitate asupra sa. „Pentru că avem în dotare staţii de emisie-recepţie cu acces la baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, putem verifica identitatea călătorilor”, a afirmat cms. Leontin Condurache, ofiţer specialist în cadrul Biroului Siguranţă Publică şi Protecţia Călătorilor (BSPPC) al Serviciului Regional de Poliţie Transporturi (SRPT) Constanţa. În primele nouă luni ale acestui an, oamenii legii au patrulat în aproape 5.000 de trenuri de călători, fiind solicitați să ajute la identificarea a 6.634 de persoane.

MINCIUNA ARE PICIOARE SCURTE Polițiștii spun că cel mai mult le dau de furcă oamenii care falsifică legitimații de student sau carnete de elev pentru a-și cumpăra bilete CFR cu o reducere de 50%. Aceștia înlocuiesc fotografia de pe legitimaţie sau de pe carnet. În momentul în care „naşul” le cere un act de identitate, răspunsul este „nu am”. Atunci intervin poliţiştii. „Iniţial, călătorul susţine că identitatea sa este cea din actul prezentat. Cu toate că ştiu că nu ne pot păcăli, unii dintre ei sunt atât de încăpăţânaţi încât merg până la capăt cu minciuna. Ei sunt daţi de gol de fotografia care-mi apare pe staţie în momentul în care introduc în baza de date CNP-ul de pe legitimaţie. Prinşi cu mâţa-n sac, sunt nevoiţi să admită că au falsificat legitimaţia sau carnetul, pe care susţin că le-au găsit. Întâlnim, însă, şi călători frauduloşi care, după ce sunt încolţiţi, recunosc totul înainte de a-i verifica în baza de date”, a adăugat cms. Leontin Condurache.

DE ZECE ORI MAI MULȚI BANI Scuzele frauduloșilor se învârt în jurul banilor, pe care susțin că nu i-au avut pentru a-și cumpăra un bilet întreg. Însă tocmai acest lucru îi aduce, după ce sunt prinși, în situația de a scoate din buzunar de zece ori mai mulți bani decât dacă și-ar fi plătit biletul de la bun început. Pe lângă faptul că se aleg cu dosare penale în care sunt cercetați pentru comiterea a cinci infracțiuni, ei sunt obligați să plătească și o groază de bani. În primul rând, suspecții trebuie să achite valoarea integrală a biletului de călătorie cumpărat cu reducere pe baza documentelor false, apoi amenda administrativă pe care o primesc de la procurori după ce dosarele lor ajung la Parchet și, nu în ultimul rând, cheltuielile juridice. Polițiștii povestesc cu umor că, deseori, le spun călătorilor prinși pe picior greșit: „În loc să te cârpești, mai mult te-ai rupt!”. De la începutul anului și până în septembrie, polițiștii au depistat 18 persoane care au călătorit cu documente false. Acestea sunt anchetate pentru înşelăciune, fals, uz de fals, însuşirea bunului găsit şi fals privind identitatea.